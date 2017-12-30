Джан перейдет в «Ювентус» зимой, если «Ливерпуль» подпишет Горецку

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может оказаться в «Ювентусе» уже зимой.

Как уже сообщалось ранее, красные уже нашли замену 23-летнему немцу в лице хавбека «Шальке» Леона Горецки. Теперь им осталось уговорить гельзенкирхенский клуб отпустить футболиста в январское трансферное окно.

Если мерсисайдцам и кобальтовым удастся договориться, то Джан проследует в Турин за 5 миллионов евро.

Данный вариант развития событий будет выгоден как «Ливерпулю», так и «Шальке», поскольку летом оба игрока смогут бесплатно покинуть свои клубы по истечении срока контракта.