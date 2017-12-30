Промес: «Мало половин» Бузовой – одна из моих любимых русских песен»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что слушает композиции многих российских исполнителей и они ему очень нравятся. Среди прочих голландец назвал песню Ольги Бузовой «Мало половин».

«Я слушаю много русской музыки (прим. – включает несколько треков: Feduk & Allj – «Розовое вино», T-Fest – «Улети» и Ольга Бузова – «Мало половин»). «Мало, мало половин, мало половин…» (начинает подпевать).

Мне нравится эту музыка. Я не понимаю, о чем поют, но мне нравятся ритм и звучание», – сказал голландец.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года. По итогам опроса еженедельника «Футбол» хавбек был признан лучшим игроком чемпионата России в 2017 году.