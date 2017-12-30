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  • Промес: «Мало половин» Бузовой – одна из моих любимых русских песен»

Промес: «Мало половин» Бузовой – одна из моих любимых русских песен»

30 декабря 2017, 12:47
32

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что слушает композиции многих российских исполнителей и они ему очень нравятся. Среди прочих голландец назвал песню Ольги Бузовой «Мало половин».

«Я слушаю много русской музыки (прим. – включает несколько треков: Feduk & Allj – «Розовое вино», T-Fest – «Улети» и Ольга Бузова – «Мало половин»). «Мало, мало половин, мало половин…» (начинает подпевать).

Мне нравится эту музыка. Я не понимаю, о чем поют, но мне нравятся ритм и звучание», – сказал голландец.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» летом 2014 года. По итогам опроса еженедельника «Футбол» хавбек был признан лучшим игроком чемпионата России в 2017 году.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (32)
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Dimonadze
1514627898
Это у нас так же. Обожают иностранные песни и не знают о чём поют там. А узнали бы, то, возможно, меньше бы стали песен обожать. А если бы стали ещё думать насколько они согласны в своей жизни с этим, то ещё меньше бы стали обожать)))
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hevbn 28
1514628128
Везет же ему , он слов не понимает.
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Diesel133
1514628209
да там и звучание г-но полное, как это можно слушать?
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DOCTOR PENALTY
1514628403
Квинси, продолжай слушать без перевода, одну музыку, поверь, так лучше. А вообще вкус у тебя не очень. В этом направлении тоже надо расти.
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Боцман59rus
1514628908
не переживай квинси, эта кашелка тоже не понимает
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jet andy
1514630989
Что там может нравиться? Ни музыки ни голоса. Дешевая песенка для ТП и быдла.
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VVM1964
1514632338
Надеюсь недостаток музыкального вкуса ( хотя " о вкусах не спорят " ) ты восполнишь футбольными шедеврами .
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Спартач_навсегда
1514634898
Антоха ,что-то не в ту степь тебя понесло)всех с наступающим!!!
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SPACE TRUCKIN
1514636755
ну спартачи дают! то Глушак поделился,что слушает попсу и шансон,то Промес - Бузиху...)) со вкусами надо поработать Каррере...)) хотя о его музыкальных пристрастиях неизвестно...) Всех болел с наступающим Новым годом! Добра!)
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вместе с ЦСКА
1514638449
негр и дура идеальная пара....
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