Бонуччи не собирается уходить из «Милана»

Защитник Леонардо Бонуччи намерен и дальше выступать за «Милан». Об этом сообщил агент футболиста Алессандро Луччи.

Ранее появилась информация, что 30-летний итальянец хочет покинуть красно-черных из-за плохих результатов.

«Бонуччи» – профессионал и большой лидер. Он будет выступать за «Милан» и продолжать идти к своей цели. Леонардо хочет помочь клубу выйти из сложной ситуации», – заявил агент.

Напомним, что Бонуччи перешел в «Милан» этим летом из «Ювентуса» за 40 миллионов.