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  • Селюк: «Некоторые игроки перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит»

Селюк: «Некоторые игроки перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит»

29 декабря 2017, 20:02
20

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита» минувшим летом.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера на восемь очков.

«Считаю трансферную политику «Зенита» сомнительной. Нравится только Кузяев. Все остальные, мягко выражаясь, не соответствуют «цена-качество».

Некоторые игроки, пришедшие летом, перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит». Если «Зенит» вернeт эти деньги, очень удивлюсь», – написал Селюк в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (20)
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insider_retro
1514567615
Ну, там где вагоновожатый трансферного трамвая ДимДимыч, там все пассажиры доберутся до клубов назначения согласно трансферных листов!!..)) Свой процент он откусит при любом исходе!..))
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Путник 13
1514568508
А есть люди кому понравилась трансферная политика Зенита??? Думаю таких найдётся не много ..
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Полная Канистра
1514569419
теперь точно знаю кто водитель трамвая это же сам селюк оказывается развозит всяких там своих второсортных
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RedWhiteFans2
1514569469
Неужели возможно в РПЛ увеличить стоимость игрока купленного выше 10 Лямов?. Нереально. 90% из этих игроков через год или два начинают играть ниже изначального уровня .
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Виктор12
1514570762
А я что ГОВОРИЛ!!! ДОИГРАЛСЯ Фурсенко в футбол и вот вам результат! АНАРХИЯ и ни какого порядка! Так Зенит далеко не уедет! Потому что отрицательная масса ДАВИТ, и может даже придавить, и оставить Зенит без медалей и Европы! Многое зависит от тренера Манчини! Но коль скоро, идёт ДАВЛЕНИЕ на Зенит, всей своей ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массой, то здесь уже надо принимать МЕРЫ и не доводить дело до РАЗДРАЯ! Вот, за зимнюю паузу, руководству Зенита надо налаживать ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ динамику ВОСПИТАТЕЛЬНОГО и тренировочного процесса! Зенит надо СПАСАТЬ, чтобы не дать ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ массе раздавить Зенит! Манчини думал, что наберёт игроков и будет результат, но получил ОБРАТНЫЙ эффект от громких и РАССТРАТНЫХ трансферов! Игроков надо ВПИСАТЬ в команду и расставить всех по своим местам, а Манчини это НЕ УДАЛОСЬ сделать! Ротация состава должна быть, но не революционная, а эволюционная! Манчини здесь дал слабину и показал всем свою тренерскую СЛАБОСТЬ! Желаем Зениту исправить ситуацию и как можно скорее, чтобы до старта НОВОГО весеннего сезона УСПЕТЬ избавиться от отрицательного БАЛЛАСТА!!!
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Fju-2
1514573975
Дело не в игроках, а в психологии и стиле игры команды. Из новичков только Терентьев и Ерохин перепутали трамвай. А Селюку просто обидно, что не удаётся своих африканцев выменять на газовые деньги.
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dok66
1514575728
И причем здесь Амкар ? Он этот "трамвай" не заказывал !
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vitvik
1514582867
«Зенит» маринует много российских игроков, которые могли бы играть в амкарах
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DOCTOR PENALTY
1514583763
Весной кое кого отцепят вместе с вагоном
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Zubo
1514596860
Давайте признаемся честно, очень точная метафора, к большому сожалению, правда есть неплохие ребята, кроме Кузяева: Кокорин всё таки не плох, Иванович, да и Жиркова очень не хотелось бы обижать, Жирков вдруг иногда так сыграет, что я удивлённо поднимаю брови, и проверяю номер на всякий случай,Кришито конечно держит марку, несмотря ни на что...
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