Селюк: «Некоторые игроки перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита» минувшим летом.
На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера на восемь очков.
«Считаю трансферную политику «Зенита» сомнительной. Нравится только Кузяев. Все остальные, мягко выражаясь, не соответствуют «цена-качество».
Некоторые игроки, пришедшие летом, перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит». Если «Зенит» вернeт эти деньги, очень удивлюсь», – написал Селюк в твиттере.
Источник: Twitter