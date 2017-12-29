Селюк: «Некоторые игроки перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита» минувшим летом.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидера на восемь очков.

«Считаю трансферную политику «Зенита» сомнительной. Нравится только Кузяев. Все остальные, мягко выражаясь, не соответствуют «цена-качество».

Некоторые игроки, пришедшие летом, перепутали трамвай: вместо «Амкара» приехали в «Зенит». Если «Зенит» вернeт эти деньги, очень удивлюсь», – написал Селюк в твиттере.