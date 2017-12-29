Боярский: «Запомню навсегда матч со «Спартаком» 6 августа»

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский запомнил в уходящем году разгром «Спартака» со счетом 5:1 в Санкт-Петербурге. Он также отметил восьмиочковый отрыв «Локомотива», который будет сложно отыграть в оставшихся десяти турах.

– Михаил Сергеевич, чем лично вам запомнился уходящий год?

– Я запомню навсегда 6 августа, тот день, когда мы играли со «Спартаком». Тогда мы увидели потрясающей красоты голы от футболистов «Зенита» в ворота «Спартака». Молодцы Кокорин, Кузяев, Ерохин, Кришито, вся команда!

– Зато в ноябре было неприятное поражение от «Спартака». После августовских 5:1 «Зенит получил 1:3 в Москве…

– Ну, что делать, это футбол. Главное, что тот августовский вечер, когда «Спартак» был разгромлен у нас, останется незабываемым.

– Громил «Спартак» Спаллетти, теперь это удалось Манчини. В чем главное отличие той чемпионской команды пятилетней давности от нынешней?

– Мне кажется, что у Манчини очень скоростная команда, бегают потрясающе, и в команде сейчас есть восхитительные голеадоры. Многие в нынешней команде могут забить, сделать это красиво. Мне запомнится в уходящем году мяч, который забил в ворота «Реал Сосьедад» Бранислав Иванович, когда он пробил через себя. Это был потрясающей красоты гол, настоящее чудо, шедевр!

По итогам первой части сезона, к сожалению, мы очень сильно отпустили «Локомотив» в чемпионате, сразу на 8 очков ушел лидер в отрыв. Это, конечно, настораживает. Сможет ли «Зенит» догнать лидера? Считаю, что игра с «Локомотивом» во втором круге многое решит в споре за чемпионство.