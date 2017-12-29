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Боярский: «Запомню навсегда матч со «Спартаком» 6 августа»

29 декабря 2017, 06:04
26

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский запомнил в уходящем году разгром «Спартака» со счетом 5:1 в Санкт-Петербурге. Он также отметил восьмиочковый отрыв «Локомотива», который будет сложно отыграть в оставшихся десяти турах.

– Михаил Сергеевич, чем лично вам запомнился уходящий год?

– Я запомню навсегда 6 августа, тот день, когда мы играли со «Спартаком». Тогда мы увидели потрясающей красоты голы от футболистов «Зенита» в ворота «Спартака». Молодцы Кокорин, Кузяев, Ерохин, Кришито, вся команда!

– Зато в ноябре было неприятное поражение от «Спартака». После августовских 5:1 «Зенит получил 1:3 в Москве…

– Ну, что делать, это футбол. Главное, что тот августовский вечер, когда «Спартак» был разгромлен у нас, останется незабываемым.

– Громил «Спартак» Спаллетти, теперь это удалось Манчини. В чем главное отличие той чемпионской команды пятилетней давности от нынешней?

– Мне кажется, что у Манчини очень скоростная команда, бегают потрясающе, и в команде сейчас есть восхитительные голеадоры. Многие в нынешней команде могут забить, сделать это красиво. Мне запомнится в уходящем году мяч, который забил в ворота «Реал Сосьедад» Бранислав Иванович, когда он пробил через себя. Это был потрясающей красоты гол, настоящее чудо, шедевр!

По итогам первой части сезона, к сожалению, мы очень сильно отпустили «Локомотив» в чемпионате, сразу на 8 очков ушел лидер в отрыв. Это, конечно, настораживает. Сможет ли «Зенит» догнать лидера? Считаю, что игра с «Локомотивом» во втором круге многое решит в споре за чемпионство.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Манчини Роберто
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1514517138
Больше нечего просто вспоминать в этом Зените.
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вместе с ЦСКА
1514521536
Миша Боярский в сперме и го-вне...... Оле оле оле оле.! оле оле оле оле!
Ответить
Полная Канистра
1514522456
дальше посмотрим как закончите сезон по другому запоёшь
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VIKZH
1514523322
Всех с новым годом и побольше таких матчей с москаликами 5:1 не предел
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Евгений П
1514524798
Это было эпичное порноиздевательство над лжечемпионским недоклубом.
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smersh45
1514532011
человек высказал своё мнение о матче который ему понравился не кого не унизил не кого не оскорбил Люди будьте добрее и не надо брызгать слюной сами же и запачкаетесь Всех с наступающем НОВЫМ ГОДОМ!!!
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OfaZavr
1514536902
а мне очень запомнилось как Локо разбил Зеню и как Спартак 3:1 их сделал.
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Приус
1514544222
Победа только над Спартаком не гарантирует чемпионства, но утешайся, чем есть.
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Сибирь за Спартак
1514545359
Спартак вообще приносит массу эмоций, в отличии от вашей армии лоботрясов и халявщиков.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1514546122
На Матч ТВ фильм показывают как мой ник, я заказал для всех болельщиков великого Спартака. С Новым годом!
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