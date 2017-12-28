Гаттузо: «Возможно, я худший тренер в Серии А»

Главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Кубка Италии над миланским «Интером» (1:0). Специалист призвал ее не переоценивать.

«Мы показали, что умеем бороться даже за пределами 90 минут, но впереди у нас масса работы. Победа не решит все наши проблемы.

Возможно, я худший тренер Серии А, но у меня огромное желание побеждать. Верю в парней; они должны показать, что победа над «Интером» не случайна», – сказал Гаттузо.

В Серии А «Милан» идет 11-м.