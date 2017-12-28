«Ювентус» оценил Дибалу в 150 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала привлекает к себе внимание ведущих европейских клубов. Известно, что возможностью его покупки интересовались «ПСЖ» и «Реал». Такой трансфер может случиться по окончании текущего сезона.

В Турине готовы начать переговоры о продаже аргентинца. Но это произойдет лишь в том случае, если итальянцам будет предложено минимум 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Дибала провел 17 матчей в Серии А, забив в них 12 голов и отдав три результативные передачи.