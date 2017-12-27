Промес назвал русских сумасшедшими

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес выразил свое отношение к некоторым русским традициям. В частности, голландец не очень понимает такое времяпрепровождение, как баня.

«В баню с Денисом Глушаковым ходил, это было много раз. 10 минут внутри – для меня это было непростое испытание. Сейчас я могу продержаться чуть дольше. Но там очень горячо. Вы, русские, действительно сумасшедшие, что ходите туда.

Традиция в России после бани нырять в снег? Вот в это белое, что сейчас за окном? Вы точно сумасшедшие. Нет, братуха, это точно не для меня!» – сказал голландец.

Напомним, что Промес согласно опросу еженедельника «Футбол» является лучшим игроком России в 2017 году.

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