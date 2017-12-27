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Промес назвал русских сумасшедшими

27 декабря 2017, 20:16
27

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес выразил свое отношение к некоторым русским традициям. В частности, голландец не очень понимает такое времяпрепровождение, как баня.

«В баню с Денисом Глушаковым ходил, это было много раз. 10 минут внутри – для меня это было непростое испытание. Сейчас я могу продержаться чуть дольше. Но там очень горячо. Вы, русские, действительно сумасшедшие, что ходите туда.

Традиция в России после бани нырять в снег? Вот в это белое, что сейчас за окном? Вы точно сумасшедшие. Нет, братуха, это точно не для меня!» – сказал голландец.

Напомним, что Промес согласно опросу еженедельника «Футбол» является лучшим игроком России в 2017 году.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1514395841
Забавный парнишка. Братуха...
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Полная Канистра
1514398335
и это не только банька У нас очень много чего есть в этих наших традициях не соскучишься и на всю жизнь адреналин запоминается
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+50/-50
1514398975
- "В частности, голландец не очень понимает такое времяпрепровождение, как баня". Как я понимаю просвещённого европейца, великолепного голландца Промеса. Ещё в средние века в Европе была проблема с лесом (вырубка) и проблемы с баней. Вот несколько выдержек: - "К мытью тела тогдашний люд относился подозрительно: нагота – грех, да и холодно — простудиться можно. Горячая же ванна нереальна — дровишки стоили уж очень дорого, основному потребителю — Святой Инквизиции — и то с трудом хватало". -"Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от вшивости". - "Папа Климент V погибает от дизентерии, а Папа Климент VII мучительно умирает от чесотки (как и король Филипп II). Герцог Норфолк отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками". - "Если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода, в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну". - "Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц — безобразно часто". Как я понимаю Промеса. Прощай, немытая Европа. Нам с тобой не попути.
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Антибиотик
1514399284
Просто читайте между строк. Это означает лишь то, что Квинси полностью адаптировался к русской жизни. Уверен, он уже и в снег ныряет, и водку пьёт когда нужно. Короче говоря, нормальный парень. Удачи!
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ramos6548
1514404008
всегда приятно почитать выдержки из интервью Промеса, там всегда много юмора )
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Спартач_навсегда
1514405158
это еще мягко сказано))такие мы))
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Бриг
1514407141
Да, не любят они мыться.
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Добрый Бобер
1514440436
Удовольствие от бани, как и от водки, зависит от качества компании, тебя окружающей.
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OfaZavr
1514444469
просто до конца еще не обрусел но раз уже попробовал кое-что то и к остальному привыкнет со временем и будет полностью наш человек!)))
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СШГЭС
1514455659
Простой парень без комплексов, открытая душа.
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