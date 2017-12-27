Клопп: «Игра Арнолда была невероятной!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал невероятной игру защитника команды Трента Арнолда в матче со «Суонси».

«Это было невероятно! На прошлой неделе его мама сказала, что 26 декабря в Ливерпуль приедет его семья из США. Я тогда в шутку спросил ее: «Значит это приказ поставить его в старт?»

Да, в первом тайме мы могли играть лучше, но он был невероятен и забил хороший гол. Это действительно хороший подарок для его семьи», – сказал Клопп после матча.

Игра 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Суонси» завершилась со счетом 5:0. «Ливерпуль» набрал 38 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.