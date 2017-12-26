Окслэд-Чемберлен — о матче с «Суонси»: «Я немного расстроен своей игрой, хоть я и забил»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Суонси» (5:0).

«Я немного расстроен своей игрой, хоть я и забил. В первой половине матча мы действовали нормально, но во второй — намного лучше.

Я жду от себя большего. Я мог бы сыграть лучше в нескольких эпизодах, да и в целом моя игра могла быть лучше.

Для меня важно забивать. Буду работать больше. Мой сегодняшний мяч был не таким важным (хавбек забил пятый гол — прим. ред.), так как мы уже вели в счете. Сегодня были голы и получше», — сказал Окслэд-Чемберлен.

«Ливерпуль» набрал 38 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.