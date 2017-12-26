Капелло: «Игроки «Баварии» объявили войну Анчелотти»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло заявил, что увольнению Карло Анчелотти из «Баварии» в сентябре нынешнего года поспособствовали игроки команды, не пожелавшие продолжать работать под руководством его соотечественника.

Напомним, Анчелотти был отправлен в отставку после разгромного гостевого поражения от «ПСЖ» (0:3) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

«Многие сейчас задаются вопросом, что сделал Юпп Хайнкес для исправления ситуации в «Баварии». Думаю, что ответ кроется в игроках. Тренер может многое, но и он бессилен, если футболисты не хотят ничего делать.

Они объявили войну Карло, хотели, чтобы его уволили. И нынешние успехи Хайнкеса доказывают это», – сказал Капелло.