Червиченко: «Мутко вряд ли вернется – западные поганцы не оставят его в покое»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что Виталий Мутко не вернется на пост президента РФС.

Напомним, ранее сообщалось, что 59-летний функционер прекратил свою деятельность в организации на полгода.

— Мутко вернется после ЧМ-2018?

— Думаю, вряд ли вернется. Это же все равно большая нервотрепка, такие вещи не проходят даром для здоровья. Человек должен жалеть себя и о себе думать, не сказать, что он не насытился эмоциями. Созерцать со стороны, как мне кажется, теперь было бы более логично для него. К тому же эти западные поганцы не оставят его в покое. Поэтому не знаю, настолько ли ему нужно все это, чтобы быть постоянно на языке у этих негодяев.