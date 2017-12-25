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Бубнов назвал лучших и худших футболистов России 2017 года

25 декабря 2017, 23:57
18

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги 2017 года. Специалист назвал лучших игроков и лучшего тренера, а также рассказал о главном разочаровании года.

«Тренер года в России, если судить по нынешней игре «Локомотива» и его отрыву, — это, конечно, Семин. Лучшие игроки года — это Фернандеш, Луис Адриано и Промес. Главное открытие года в России — это «Локомотив», который сейчас с таким отрывом лидирует в чемпионате России. Из игроков для меня открытие года — это Алексей Миранчук, который себя очень хорошо проявляет и уже стал лидером команды.

Команда-разочарование — это «Рубин». С приходом Бердыева многие связывали большие надежды. Ожидали, что команда начнет прогрессировать, бороться за самые высокие места, но ничего из этого не произошло. Сейчас команда находится недалеко от переходных игр. Из футболистов главным разочарованием стал Артем Дзюба, не попадающий в состав «Зенита». Сейчас вообще неизвестна его дальнейшая судьба, останется он в «Зените» или нет. Он и из состава сборной выбыл.

Если Смолов не уедет из России, то, на мой взгляд, у него больше всего шансов выиграть гонку бомбардиров. Он нападающий, через него строится вся игра «Краснодара». Промес все-таки больше играет хавбека. Пусть спартаковец и забивает много голов, но у него шансов меньше, чем у Смолова и Кокорина», — сказал Бубнов.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Дзюба Артем Смолов Федор Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1514235864
Достойный выбор!
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stream15
1514236114
Называть спартачей лучшими после ошеломительного позора - просто кощунство.
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Андрей3088
1514243424
ФАРФАН !
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El_Chori
1514249213
Бубен давно в человека превратился?
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GeorgeXIII
1514254561
А Глушаков где?
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Axe111
1514260118
Ни одного более менее игрочишки у нас нет
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OfaZavr
1514276982
В целом со многими кандидатами согласен но заменил бы Семина на Карреру если оценивать весь год а не только осеннюю часть сезона, ведь Палыч только осенью сверкнул как и весь Локо и Фарфан.
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вазззз
1514280917
Ну как- то очень условно. Локо только в этом сезоне попер. Так что Тренер года- увы, Карера(((( Если чо - я за ЦСКА))
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Полная Канистра
1514284525
у Зинаиды один сын дзюбка и то в минус попал
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Fin035
1514299170
Семин и Фарфан, думаю в первых рядах! Миранчуки...!? Думаю без Фарфана и Фернандеша мы бы ихний прогресс особо не заметили! Остальные..., как остальные!
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