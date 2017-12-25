Бубнов назвал лучших и худших футболистов России 2017 года

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги 2017 года. Специалист назвал лучших игроков и лучшего тренера, а также рассказал о главном разочаровании года.

«Тренер года в России, если судить по нынешней игре «Локомотива» и его отрыву, — это, конечно, Семин. Лучшие игроки года — это Фернандеш, Луис Адриано и Промес. Главное открытие года в России — это «Локомотив», который сейчас с таким отрывом лидирует в чемпионате России. Из игроков для меня открытие года — это Алексей Миранчук, который себя очень хорошо проявляет и уже стал лидером команды.

Команда-разочарование — это «Рубин». С приходом Бердыева многие связывали большие надежды. Ожидали, что команда начнет прогрессировать, бороться за самые высокие места, но ничего из этого не произошло. Сейчас команда находится недалеко от переходных игр. Из футболистов главным разочарованием стал Артем Дзюба, не попадающий в состав «Зенита». Сейчас вообще неизвестна его дальнейшая судьба, останется он в «Зените» или нет. Он и из состава сборной выбыл.

Если Смолов не уедет из России, то, на мой взгляд, у него больше всего шансов выиграть гонку бомбардиров. Он нападающий, через него строится вся игра «Краснодара». Промес все-таки больше играет хавбека. Пусть спартаковец и забивает много голов, но у него шансов меньше, чем у Смолова и Кокорина», — сказал Бубнов.