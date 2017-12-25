Галактионов: «Ахмат» хочет привезти в Грозный еврокубки»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов заявил, что грозненский клуб намерен пробиться в еврокубковую зону.

На данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место, имея в активе 26 очков.

«Не хотелось бы бросаться громкими лозунгами. Необходимо поступательное движение. Конечно, мы ставим определенные задачи и хотим привезти в Грозный еврокубки. Естественно, все к этому стремятся – и руководство, и команда, и болельщики.

Прекрасный, чистый город, замечательные, отзывчивые люди, великолепный стадион – они заслуживают такого праздника. Со своей стороны мы приложим все силы, знания и умения, чтобы как минимум стабилизировать достигнутое Рашидом Маматкуловичем Рахимовым в прошлом сезоне, а как максимум – приумножить», – сказал Галактионов.