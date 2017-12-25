Мутко: «Федун предлагает сократить РФПЛ до 14 команд. Ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но нужно думать обо всех»

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число участников РФПЛ до 14-ти команд.

Ранее предложение Федуна поддержал «Краснодар». Сейчас в РФПЛ выступает 16 клубов.

«Мой большой друг Леонид Арнольдович Федун предлагает сократить лигу до 14 команд. Понятно, что ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но мы должны думать обо всех», – сказал Мутко.