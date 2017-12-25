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  • Мутко: «Федун предлагает сократить РФПЛ до 14 команд. Ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но нужно думать обо всех»

Мутко: «Федун предлагает сократить РФПЛ до 14 команд. Ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но нужно думать обо всех»

25 декабря 2017, 21:25
10

Президент РФС Виталий Мутко, временно прекративший исполнять обязанности главы организации, прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить число участников РФПЛ до 14-ти команд.

Ранее предложение Федуна поддержал «Краснодар». Сейчас в РФПЛ выступает 16 клубов.

«Мой большой друг Леонид Арнольдович Федун предлагает сократить лигу до 14 команд. Понятно, что ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но мы должны думать обо всех», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий Федун Леонид
Комментарии (10)
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Killer_King
1514227069
Так он прав, у Амкара и Рубина уже проблемы следующий ласты склеит кто Ростов, а в ФНЛ вообще беда, про ПФЛ просто молчу и сделать 14 клубов, команда занявшая 14 место прямиком в ФНЛ, а 13я сыграет с командой которая выиграла плей-офф в ФНЛ, а ФНЛ сделать 1е место прямиком в ПЛ, а команды со 2го по 5й пусть сыграют в плей-офф и победившая команды сыграет за место с 13й командой из ПЛ, вот тебе веселье, борьба и зрелищность
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OldenVad
1514227299
Спартак собирает трибуны и в регионах!
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Krics
1514229140
Проблемы негра шерифа не волнуют, почему Федун должен думать о других командах?
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Спартач_навсегда
1514229334
ну задним числом,мы все умные,ты то у нас точно "о всех "думаешь....
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Urry
1514231861
пять раз за сезон, например
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Nesterenko
1514252482
Вся проблема не в количестве команд, а в системе осень-весна. Как показала практика, ни к чему хорошему это не привело, сборная и команды не стали играть лучше на европейской арене (даже смешно такое писать). А зимний перерыв длится в два раза больше межсезонного летнего.
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erma
1514263076
Спартак действительно собирает трибуны - где бы он не играл. ПОЧЕМУ ФЕДУН НЕ должен зарабатывать деньги? ДАВАЙТЕ СОВМЕСТИМ ПОПУЛЯРНЫЙ УСПЕХ И КОММЕРЧЕСКИЙ. И пусть губернаторы поместных клубов задумаются как сделать футбол в регионах популярнее. Сейчас футбол в регионах - это молитва Христа ради. Мы, конечно, подадим но ведь и своими силами что-то нужно решать, ей богу!
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frizom
1514368362
А что плохого что Федун хочет зарабатывать на футболе? Все нормальные лиги так делают и только мы популизмом занимаеся там где он не нужен.
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