Карпин прибыл в Ростов-на-Дону

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сегодня прибыл в Ростов-на-Дону. Ранее российский специалист заключил с «Ростовом» контракт сроком на 2,5 года, сменив на посту тренера желто-синих белоруса Леонида Кучука, руководившего донской командой с лета нынешнего года.

После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 25 очков. От зоны переходных матчей ростовчан отделяют четыре балла.