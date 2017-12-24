Селюк: «То, что Мутко возглавляет РФС, – это бред. В управлении футболом нужны достойные люди, а не жулики»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном уходе Виталия Мутко с поста главы РФС. По словам функционера, его место должен занять председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

«Считаю, что РФС должен возглавить Александр Дюков. Управленец высокой категории. Проблемы футбола знает изнутри, так как на протяжении нескольких лет руководит футбольным клубом. Не был замешан в связях, порочащих его репутацию. Надеюсь, многие поддержат его кандидатуру.

Бред – это то, что Мутко возглавляет РФС. А Дюков – достойный кандидат. Захочет или нет, другое дело. Но в управлении футболом нужны достойные люди, а не жулики. И так весь спорт в жопе», – написал Селюк в твиттере.

Возможно, новый президент РФС. Кто он такой?