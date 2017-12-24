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    • Селюк: «То, что Мутко возглавляет РФС, – это бред. В управлении футболом нужны достойные люди, а не жулики»

    Селюк: «То, что Мутко возглавляет РФС, – это бред. В управлении футболом нужны достойные люди, а не жулики»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном уходе Виталия Мутко с поста главы РФС. По словам функционера, его место должен занять председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

    «Считаю, что РФС должен возглавить Александр Дюков. Управленец высокой категории. Проблемы футбола знает изнутри, так как на протяжении нескольких лет руководит футбольным клубом. Не был замешан в связях, порочащих его репутацию. Надеюсь, многие поддержат его кандидатуру.

    Бред – это то, что Мутко возглавляет РФС. А Дюков – достойный кандидат. Захочет или нет, другое дело. Но в управлении футболом нужны достойные люди, а не жулики. И так весь спорт в жопе», – написал Селюк в твиттере.

    Возможно, новый президент РФС. Кто он такой?

    Источник: Twitter

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    24.12.2017 21:11
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    Комментарии (26)
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    mihail200606
    1514145328
    Ниче против Дюкова не имею, но Небольшое противоречие есть.. Мутко тоже возглавлял зенит. Тоже должен знать футбол изнутри. Или селюк не знал об этом?
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    Portoz
    1514146720
    в рашке это нормально
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    VSt
    1514148615
    С Мутко давно всё понятно. Ничего не знаю о Дюкове, но сильно смущает категоричное утверждение о принципиальности ТОП-менеджера клуба из первой тройки РФПЛ. Туда разве берут "принципиальных"? Мутко тоже Зенитом рулил принципиально и неподкупно.
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    yorgenbarenz
    1514175319
    Селюк мог бы со своей смелостью(а его смелость стала очевидной после обвинения дружка всенародноизбранного в жульничестве)выдвинуться кандидатом на выборы.А в РФС никто так не сказал в открытую.Вывод: Или подельники Мутко или трусливые карьеристы.
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    Диктор
    1514177582
    Статья ЖУЛИКА о своих.............
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    pegas1276
    1514179230
    вариант может хороший, жизнь покажет))) но муДко надо менять...
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    кеша_КБ
    1514183997
    - пока это не бред, а к сожалению - наши реалии(((, но вот жуликам и дилетантам - точно не место в спорте и в футболе в частности! всем спасибо! будьте здоровы!, и с наступающим НГ...
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    Dgad
    1514184993
    Мудко сам должен был давно подать в отставку после всего того что он "Сделал" для страны. А у него совести нет, с наглым видом продолжает делать вид что он не причем
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    OfaZavr
    1514189199
    четко сказал, всю правду прямо в лоб!
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    ologreds
    1694991672
    numo530202
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