Возможно, новый президент РФС. Кто он такой?

Он организовал финал Лиги чемпионов и был избран в Совет ФИФА.

Сорокин сменит Мутко на посту главы РФС

«Объявление об уходе в отставку господина Мутко будет сделано на заседании исполкома РФС 26 декабря, – сообщило издание «Коммерсант». – Источник в одной из международных футбольных структур говорит, что после декабрьского заседания исполкома МОК ФИФА изменила свою позицию и «настойчиво рекомендовала, чтобы дисквалифицированный Мутко покинул пост в Российском футбольном союзе». Издание предполагает, что РФС возглавит человек, который давно работает с Мутко на различных должностях и считается его креатурой – речь как раз о Сорокине.

Кто такой Алексей Сорокин

Сорокину 45 лет. В 1994 году он окончил Московский государственный лингвистический университет. После получения диплома служил в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, также работал в пресс-службе крупного банка. В апреле 2004 года стал заместителем руководителя Москомспорта. Свободно изъясняется на английском и французском языках.

Как он связан со спортом

С 2006 года Сорокин был главным координатором финала Лиги чемпионов, который состоялся в Москве двумя годами позже (между «Челси» и «Манчестер Юнайтед»), за что получил благодарность от мэра столицы. Летом 2008-го он стал гендиректором РФС, но покинул этот пост спустя несколько лет, сосредоточившись на работе в оргкомитете «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира. Кроме того, Сорокин участвовал в заявочных компаниях на проведение Олимпиады-2012 в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи.

Сообщил о безвизовом проезде

Многие из нас впервые увидели Алексея Сорокина в тот момент, когда Россия представляла свою заявку на принятие ЧМ-2018 в Цюрихе зимой 2010 года. Он рассказал о том, что владельцам билетов будет гарантирован безвизовый въезд в Россию, кроме того, они смогут бесплатно пользоваться городским транспортом и сообщением внутри страны. Среди российских представителей, включая Мутко, Аршавина, Исинбаеву и других официальных лиц, Сорокин был меньше известен широкой общественности, но именно он внес колоссальный вклад в победу российской заявки.

Свой человек в ФИФА

20 сентября 2017 года в Женеве Сорокин был избран в Совет ФИФА – там как раз оставалось последнее место для представителя от Европы, и он был единственным кандидатом. «Считаю, что для нашей страны было очень важно сохранить место в Совете ФИФА – управляющего органа в мировом футболе. Приятно, что процедура прошла очень оперативно и в формате единодушного одобрения на Конгрессе УЕФА меня избрали в Совет ФИФА. Благодарю руководителей УЕФА и европейских национальных футбольных ассоциаций за доверие. Повторюсь, что в преддверии Чемпионата мира 2018 года сохранение позиции в управленческом органе – очень значимое событие для России», – отметил Сорокин.

Его уважают

«Алексей Леонидович заслуживает быть в этом совете, это блестящий во всех отношениях организатор, который немало сделал, чтобы Россия получила чемпионат мира», – слова Никиты Симоняна.

«Он – потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы», – считает Сергей Анохин.

Обидел англичан

«Мы не скандалим, не вступаем в склоки, хотя нам есть чем ответить. Ни для кого не секрет, к примеру, что в Лондоне высочайший уровень преступности, если сравнивать его с другими европейскими городами, и самый высокий уровень потребления алкоголя среди молодежи. Но к чему тыкать носом в то, что и так всем известно?» – высказался Сорокин в интервью «Спорт-Экспрессу», за что английская FA тут же потребовала принести извинения.

«Разговор шел про сравнение подхода к заявкам нашей и английской прессы, – пояснил Сорокин. – Я сказал, что наша пресса не тратит время на то, чтобы подмечать социальные болячки в разных городах, не сосредотачивает свое внимание на преступности, например, в Лондоне, на всяких других моментах. А превратилось все в мой обвинительный акт в отношении Лондона, тогда как английская пресса отмечает каждую оплошность, которую мы допускаем». Впрочем, жалобу на Сорокина англичане подавать не стали, потому что Виталий Мутко принес извинения председателю английского оргкомитета.

Больше никаких скандалов

Находясь уже почти десять лет на важных должностях в российском футболе, Сорокин не попадал ни в какие неприятные истории. По крайней мере, о них ничего не известно. Если, конечно, не считать обиду англичан. Правда, в ноябре после скандала вокруг матча Россия – Аргентина с долгим выходом зрителей с трибун «Лужников» Сорокин заявил следующее: «Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат». Согласны с такой оценкой были далеко не все.

Серьезно заболел в Африке

«Лично для меня самым запоминающимся было то, что в Анголе я заболел малярией. Был там на официальном мероприятии ФИФА всего два с половиной дня, но чуть не умер от этой болезни. А вообще много ездить уже привык. Путешествие в Анголу того стоило? Тут невозможно ответить: никогда не знаешь, что чего стоит. Иной раз один разговор ценнее целой пиар-кампании. Это настолько тонкий процесс, что непонятно, какие факторы окажутся решающими», – рассказывал Сорокин за несколько недель до выборов страны-организатора ЧМ-2018.

Сорокин не в курсе слухов о новой работе

«Сорокину ничего не известно о его возможном выдвижении на пост президента РФС», – так заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018». Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что этот вопрос не будет рассматриваться: «У меня никакой информации об отставке Мутко нет, поэтому и говорить сейчас нечего. Повестка исполкома уже есть, и там даже близко нет ничего про президента РФС».

Почему Сорокину будет непросто стать главой РФС

По регламенту, при отставке президента его полномочия переходят к первому вице-президенту, которым на данный момент является Никита Симонян. При отказе Симоняна – и.о. становится кто-то из вице-президентов – Сергей Анохин или Сергей Прядкин. Таким образом, Алексею Сорокину придется пройти ряд специальных юридических процедур. Впрочем, если решение уже принято, то возможность назначения наверняка найдут, тем более что к Сорокину очень хорошее отношение со стороны коллег (см.цитаты выше).