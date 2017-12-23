Арбитр Егоров: «Если вводить видеоповторы, количество судей нужно увеличивать в два раза»

Бывший арбитр РФПЛ Александр Егоров, занимающий сейчас должность заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), выказал свое мнение относительно введения системы видеоповторов в футболе. По его словам, к этому нужно подходить очень осторожно, учитывая квалификацию видеоарбитров.

– Вы как-то высказались против введения видеоповторов. Не изменили свою точку зрения?

– Не говорил, что я против. Просто сегодня не понимаю, как это будет выглядеть. Да, возникают несправедливые ситуации, когда судья неверно назначает пенальти и решает исход встречи. Но давайте возьмем для примера матч Кубка конфедераций Россия – Мексика.

– Давайте.

– Там был сначала один спорный момент, потом другой. Видеоассистент апеллировал к судье: «Давай смотреть эпизод», а тот не реагировал. Как с этим быть? Или в финале турнира игрок ударил соперника ногой в грудь. Посмотрели видеоповтор, но нарушителя не удалили. Хотя всем было ясно, что это красная, а не желтая карточка. Вот это мне непонятно. Недавно кто-то из великих игроков справедливо заметил: «Забиваю гол и не знаю, радоваться мне или нет, жду, когда видеоповтор что-то подтвердит». Вот система определения взятия ворот – совсем другое дело. Я за нее.

– Хватит ли в России судей для введения системы видеоповторов. Мы вообще к этому готовы?

– Вот на этот вопрос у меня и нет ответа. Данная ситуация гложет. Вообще квалификация видеоарбитра должна быть как минимум не ниже, чем у рефери, находящегося на поле. А лучше, чтобы и выше. Этот человек должен моментально принимать решение! Если хотим вводить видеоповторы, количество арбитров должно быть увеличено в два раза. Причем классных арбитров.