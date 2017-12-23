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    • Арбитр Егоров: «Если вводить видеоповторы, количество судей нужно увеличивать в два раза»

    Арбитр Егоров: «Если вводить видеоповторы, количество судей нужно увеличивать в два раза»

    Бывший арбитр РФПЛ Александр Егоров, занимающий сейчас должность заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), выказал свое мнение относительно введения системы видеоповторов в футболе. По его словам, к этому нужно подходить очень осторожно, учитывая квалификацию видеоарбитров.

    – Вы как-то высказались против введения видеоповторов. Не изменили свою точку зрения?

    – Не говорил, что я против. Просто сегодня не понимаю, как это будет выглядеть. Да, возникают несправедливые ситуации, когда судья неверно назначает пенальти и решает исход встречи. Но давайте возьмем для примера матч Кубка конфедераций Россия – Мексика.

    – Давайте.

    – Там был сначала один спорный момент, потом другой. Видеоассистент апеллировал к судье: «Давай смотреть эпизод», а тот не реагировал. Как с этим быть? Или в финале турнира игрок ударил соперника ногой в грудь. Посмотрели видеоповтор, но нарушителя не удалили. Хотя всем было ясно, что это красная, а не желтая карточка. Вот это мне непонятно. Недавно кто-то из великих игроков справедливо заметил: «Забиваю гол и не знаю, радоваться мне или нет, жду, когда видеоповтор что-то подтвердит». Вот система определения взятия ворот – совсем другое дело. Я за нее.

    – Хватит ли в России судей для введения системы видеоповторов. Мы вообще к этому готовы?

    – Вот на этот вопрос у меня и нет ответа. Данная ситуация гложет. Вообще квалификация видеоарбитра должна быть как минимум не ниже, чем у рефери, находящегося на поле. А лучше, чтобы и выше. Этот человек должен моментально принимать решение! Если хотим вводить видеоповторы, количество арбитров должно быть увеличено в два раза. Причем классных арбитров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 09:51
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    Комментарии (6)
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    bolela_16
    1514014860
    Безвыходная ситуация (лучше как есть), чемпионат уже расписан...
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    сапёр75
    1514017400
    И повысить зарплату )
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    polt
    1514019528
    Проблема. "Если хотим вводить видеоповторы, количество арбитров должно быть увеличено в два раза. Причем классных арбитров." Где их взять, классных-то???
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    multiscan
    1514047850
    По ТВ показывают европейские чемпионаты. Там регулярно используют видео-повторы и совершенно обходятся без увеличения количества судей.Что-то только англичане, на мой взгляд, не жалуют эту систему, ну и, конечно, наши.
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    Serjoga
    1514059298
    Зачем увеличивать? За воротами судьи уже не нужны будут, плюс инспектор матча-вот вам и комиссия из 3 человек для принятия коллегиального решения при просмотре спорных эпизодов! Другое дело, что квалификация у этих судей должна быть соответствующая!
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    ologreds
    1694991681
    numo530046
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