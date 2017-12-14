Симонян: «16 команд в РФПЛ — это оптимальное число. Столько команд надо оставить»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить количество команд РФПЛ.

— Это личное мнение Леонида Арнольдовича. Мое мнение: 16 команд — это оптимальное число команд. И столько команд надо оставить. Нам нужна классическая формула чемпионата России, та которая у нас есть сейчас.

— Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

— А если это региональные команды, то почему они должны проводить матчи не в своих городах и не при своих болельщиках?

Местный зритель хочет посмотреть свою команду, отправлять их команды в другие города – просто неуважение к ним. Если говорить о Кубке России, то тут дело в другом. Нам действительно нужно вернуть то отношение к Кубку, какое было раньше, чтобы клубы не отправляли на матчи вторые составы, а играли основными и боролись за трофей.

– Как это сделать?

– Нужно разговаривать с клубами, убеждать их, чтобы они ездили на встречи 1/16 основными составами. Может быть, стоит повысить призовой фонд.

«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ