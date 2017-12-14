Путин: «Уверен, к чемпионату мира-2018 все будет сдано в срок и сделано качественно»

Президент России Владимир Путин затронул тему готовности страны к проведению чемпионата мира-2018. Как было отмечено, все города успеют в срок сдать объекты, предназначенные для проведения турнира.

«У нас хороший опыт успешного проведения крупных соревнований. Кубок конфедераций был проведен на самом высоком уровне. Важно, что все контролируется инспекторами ФИФА и идет по графику. 12 стадионов в 11 городах будут использованы – уверяю, что все будет готово в срок. Меньше половины расходов на подготовку – это бюджетные расходы, остальное – частные. Средства будут расходоваться на подготовку инфраструктуры – аэропорты, пути, вокзалы. Уверен, что все будет сделано качественно и в срок», — сказал Путин.