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    • Путин: «Уверен, к чемпионату мира-2018 все будет сдано в срок и сделано качественно»

    Путин: «Уверен, к чемпионату мира-2018 все будет сдано в срок и сделано качественно»

    Президент России Владимир Путин затронул тему готовности страны к проведению чемпионата мира-2018. Как было отмечено, все города успеют в срок сдать объекты, предназначенные для проведения турнира.

    «У нас хороший опыт успешного проведения крупных соревнований. Кубок конфедераций был проведен на самом высоком уровне. Важно, что все контролируется инспекторами ФИФА и идет по графику. 12 стадионов в 11 городах будут использованы – уверяю, что все будет готово в срок. Меньше половины расходов на подготовку – это бюджетные расходы, остальное – частные. Средства будут расходоваться на подготовку инфраструктуры – аэропорты, пути, вокзалы. Уверен, что все будет сделано качественно и в срок», — сказал Путин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 15:11
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    Комментарии (35)
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    hevbn 28
    1513257135
    Я лично не когда не сомневался , что все построят в срок .Сделать так чтобы восхищались во всем мире это у нас всегда любили, а вот сколько при этом будет "спиленно" это уже совсем другое дело.
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    Garrincha58
    1513257138
    и вы ему верите? сколько уже обещаний, что просто простые люди с которыми я общаюсь не во что уже не верят, что в нашей стране что то когда то улучшится
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    slavа0508
    1513258401
    В этом как раз и сомнений нет,,,,,вопрос в другом сколько своровали и ещё своруют,,,,,
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    Chernyi Lis
    1513260416
    в других странах было косяков столько что отменять по правилам должны!но нет надо ****............до нас ..а мы все просто ноту протеста(((
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    ARTHUR19
    1513262392
    К чемпионату мира это никак не относится, но помню в Германии в 2006 - два болельщика из Австрии (которая вообще не участвовала) заливали цемент в футбольные мячи, оставляли их, а рядом ставили футбольные ворота с надписью, попробуй забей.
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    Бугимен
    1513265204
    ПО ЧЕМУ БЫ И НЕТ!СОЧИ ОТЛИЧНО ПОСТРОИЛИ ДЛЯ ОЛИМПИАДЫ!
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    андрей андреев
    1513266603
    Фух,а я уж распереживался,что Бамбардир ничего не скажет о Путинской конференции.Прогиб засчитан
    Ответить
    84aivengo
    1513268072
    "...... я сказал!"
    Ответить
    Alex Y
    1513300993
    )
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    ologreds
    1694991735
    numo529163
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