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    • Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Локомотив» ушел в отрыв на 8 очков. Дайджест событий дня

    Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Локомотив» ушел в отрыв на 8 очков. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 21:30
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    Комментарии (5)
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    Nerlinger
    1513034901
    Будем ждать февраль
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    Urry
    1513053056
    Будем посмотреть
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    борманбек
    1513056827
    всем удачи
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    Поль
    1513058000
    Спартак на перерыв в прошлом году тоже с отрывом в 8 очков уходил?
    Ответить
    ologreds
    1694991751
    numo528888
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