Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Локомотив» ушел в отрыв на 8 очков. Дайджест событий дня

Месси сотворил еще одно выдающееся достижение.

«Спартак» рассматривает Твумаси на замену Промесу.

Конте не возглавил «Интер» в межсезонье из-за Спаллетти.

Коутиньо собирается доиграть сезон за «Ливерпуль», чтобы перейти летом в «Барселону».

Ригони попал в сборную группового этапа Лиги Европы.

Глава РФПЛ сообщил, что новый лимит на легионеров будет очень жестким.

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Четыре российских клуба узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы.

Первый канал покажет матч «Реал» – «Барселона».

20-й тур РФПЛ завершился победой «Локомотива» над «Тосно» и ничьей «Зенита» в Грозном.