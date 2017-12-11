Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Локомотив» ушел в отрыв на 8 очков. Дайджест событий дня

Месси сотворил еще одно выдающееся достижение.
«Спартак» рассматривает Твумаси на замену Промесу.
Конте не возглавил «Интер» в межсезонье из-за Спаллетти.
Коутиньо собирается доиграть сезон за «Ливерпуль», чтобы перейти летом в «Барселону».
Ригони попал в сборную группового этапа Лиги Европы.
Глава РФПЛ сообщил, что новый лимит на легионеров будет очень жестким.
В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Четыре российских клуба узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы.
Первый канал покажет матч «Реал» – «Барселона».
20-й тур РФПЛ завершился победой «Локомотива» над «Тосно» и ничьей «Зенита» в Грозном.