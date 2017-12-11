Коутиньо готов доиграть сезон в «Ливерпуле», чтобы летом перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо намерен перейти в «Барселону». Бразилец готов доиграть текущий сезон в составе английского клуба, чтобы летом присоединиться к каталонцам.

Ранее стало известно, что футболист добивается от красных гарантий о своем переходе в стан сине-гранатовых во время летнего трансферного окна. Зимой «Барселона» готова заплатить за игрока 127 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» в АПЛ восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.