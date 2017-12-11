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    • Коутиньо готов доиграть сезон в «Ливерпуле», чтобы летом перейти в «Барселону»

    Коутиньо готов доиграть сезон в «Ливерпуле», чтобы летом перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо намерен перейти в «Барселону». Бразилец готов доиграть текущий сезон в составе английского клуба, чтобы летом присоединиться к каталонцам.

    Ранее стало известно, что футболист добивается от красных гарантий о своем переходе в стан сине-гранатовых во время летнего трансферного окна. Зимой «Барселона» готова заплатить за игрока 127 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» в АПЛ восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.12.2017 20:01
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    Комментарии (8)
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    h3LL1k
    1513015902
    никогда не понимал людей которые считают Реал и Барсу лучше чем топ клубы Англии Ливерпуль, Манчестеры ,Тотенхем набрал силу ,Арсенал уже не тот , но всё же! Челси мне не симпатична , но всё же... и не факт то что ещё там заиграют сколько Реал засрал талантов.... ну или таланты засрали себя что то из этого как факт!
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    BARCLAYS_APL
    1513019427
    Он думает что в Барсе сладко ему будет на банку посадят захочет уйти Месси прикажет выгонят или захочет уйти
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    allkeeper
    1513029410
    к лету упадёт стоимость
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    ologreds
    1694991751
    numo528880
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