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    • Источник: «Барселона» в январе намерена приобрести Коутиньо за 127 миллионов

    Источник: «Барселона» в январе намерена приобрести Коутиньо за 127 миллионов

    «Барселона» готова активизировать свои усилия по подписанию полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Как сообщается, каталонцы намерены сделать все возможное, чтобы приобрести бразильца в январе за 127 миллионов фунтов стерлингов. Футболист остается приоритетной трансферной целью для испанского гранда.

    «Барселона» летом трижды получала отказ от «Ливерпуля» по сделке.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.12.2017 15:31
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    Комментарии (5)
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    Chesn0k
    1512654305
    в Чемпионате Англии, исправьте. Заигран за Ливерпуль в ЛЧ, контракт заканчивается летом, зачем 127 лямов отдавать?
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    Татарин за ЦСКА
    1512657077
    В каком чемпионате Испании играет Коутиньо,вы о чем модераторы???Он в Англии играет,ёптить
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    ologreds
    1694991781
    numo528424
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