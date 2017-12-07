Источник: «Барселона» в январе намерена приобрести Коутиньо за 127 миллионов

«Барселона» готова активизировать свои усилия по подписанию полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Как сообщается, каталонцы намерены сделать все возможное, чтобы приобрести бразильца в январе за 127 миллионов фунтов стерлингов. Футболист остается приоритетной трансферной целью для испанского гранда.

«Барселона» летом трижды получала отказ от «Ливерпуля» по сделке.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.