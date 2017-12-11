Твумаси заменит Промеса в «Спартаке»

Полузащитник «Астаны» Патрик Твумаси может пополнить состав «Спартака» в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает KazFootball. Он может заменить в столичном клубе голландца Квинси Промеса, если тот покинет красно-белых.

Известно, что интерес к Твумаси ранее проявляли «Гамбург» и «Бурсаспор». Стоит отметить, что ганец уже имеет опыт выступления в РФПЛ – в 2014 году он играл за «Амкар» на правах аренды.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 13 голов.