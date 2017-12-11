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    Твумаси заменит Промеса в «Спартаке»

    Полузащитник «Астаны» Патрик Твумаси может пополнить состав «Спартака» в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает KazFootball. Он может заменить в столичном клубе голландца Квинси Промеса, если тот покинет красно-белых.

    Известно, что интерес к Твумаси ранее проявляли «Гамбург» и «Бурсаспор». Стоит отметить, что ганец уже имеет опыт выступления в РФПЛ – в 2014 году он играл за «Амкар» на правах аренды.

    В текущем сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 13 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 11:15
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    Комментарии (57)
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    Томь вперёд
    1512988404
    Мягко говоря неравноценная какая-то замена получится...!
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    OfaZavr
    1512988853
    сейчас опять начнется перед трансферным окном эти слухи непонятно откуда берущиеся.
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    Полная Канистра
    1512991747
    преданные бойцы не уходят с поля боя до конца ещё не все дела закончены
    Ответить
    nik55
    1512997162
    гавновброс
    Ответить
    Leon_ARS
    1512997678
    Если правда, что интересуется Ливерпуль и предлагает хорошие деньги, надо продавать. А то будет, как всегда: не продали, а через год цена упала на порядок.
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    maygli
    1513003083
    Да ладно!?! Опять гон, как всегда... Он ведь недавно подписал контракт на два года с Астаной, где сейчас успешно играет в ЛЕ. Не пойму в чём смысл этой дезы?
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    a_who
    1513003467
    Может... если... летять утки ))))))))))
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    SPACE TRUCKIN
    1513011705
    не похоже,чтоб Промес променял Спартак,выступающий в ЕК,на непонятные Гамбург и Бурсаспор...разговоры были о интересе клубов из первой пятёрки АПЛ...только в топ-клуб имеет смысл уходить...
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    polozovs
    1513019212
    забив в Казахстане 13 мячей - он уже звезда... Всем кто хоть раз смотрел Казахский футбол -понятно , что Промес там клал бы по 25 за сезон
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    ologreds
    1694991755
    numo528836
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