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    Спаллетти помешал Конте возглавить «Интер» в межсезонье

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте был готов возглавить «Интер» минувшим летом.

    Сообщается, что 48-летний специалист очень хотел поработать с «нерадзурри» и даже был намерен разорвать контракт с лондонцами ради такой возможности. Тем не менее, когда Лучано Спаллетти покинул «Рому», руководство миланцев решило остановить выбор именно на его кандидатуре.

    «Интер» под руководством экс-тренера «Зенита» после 16-ти туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, не потерпев ни одного поражения. «Челси» после 16-ти матчей в АПЛ идет на третьем месте, отставая от первой строчки на 14 очков.

    Источник: Tribalfootball

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    11.12.2017 13:31
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1512988740
    Да в Интере приятный подбор игроков сейчас ! Конечно можно и еще улучшить ! Конте очень сильно хочет на родину !
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    Sterh
    1512993777
    Ой, какой дикий ПИ**Ж!))) Так Конте и бросил бы Челси, который сделал чемпионом и будет играть в ЛЧ ради середнячка Серии А)) Прямо вот - Интер прокинул Конте))) Сказали - нет, Антошка, отвали! "Нахрен нам нужен тренер, который добивается результата во ВСЕХ своих командах (даже ослабевшими итальянцами прошел испанцев и немного не хватило для немцев)! Лучше мы возьмем лысого, который.. ну.. кхм.. "
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    229728905
    1512998690
    У Конте трансферные запросы конские и характер сложный. Спал - это правильный выбор.
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    Лошак
    1513009585
    Конте же ярый "гобб"? Как можно Интер тренировать?
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    Nico Tagliani
    1513101891
    .
    Ответить
    ologreds
    1694991753
    numo528846
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