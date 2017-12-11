Спаллетти помешал Конте возглавить «Интер» в межсезонье

Главный тренер «Челси» Антонио Конте был готов возглавить «Интер» минувшим летом.

Сообщается, что 48-летний специалист очень хотел поработать с «нерадзурри» и даже был намерен разорвать контракт с лондонцами ради такой возможности. Тем не менее, когда Лучано Спаллетти покинул «Рому», руководство миланцев решило остановить выбор именно на его кандидатуре.

«Интер» под руководством экс-тренера «Зенита» после 16-ти туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, не потерпев ни одного поражения. «Челси» после 16-ти матчей в АПЛ идет на третьем месте, отставая от первой строчки на 14 очков.