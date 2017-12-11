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    • «Челси» встретится с «Барселоной», «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Челси» встретится с «Барселоной», «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.


    Лига чемпионов. 1/8 финала

    «Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)

    «Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия)

    «Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

    «Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

    «Шахтер» (Украина) – «Рома» (Италия)

    «Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания)

    «Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция)

    Сеяные победители групп проведут первые матчи на выезде 13-14 и 20-21 февраля. Ответные поединки состоятся 6-7 и 13-14 марта.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 14:19
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    Комментарии (55)
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    Koshkin@myshkyn
    1512998756
    Реал-ПСЖ) жесть))
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    n0m5ovv76qb1f
    1513000332
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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    mishavandit
    1513003529
    реал псж - самый ад...один денежный мешок на вылет
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    Romio-xxx
    1513003999
    Реал-ПСЖ,Челси-Барселона,вот в этих матчах думаю интрига,а с остальными все вроде более-менее понятно.
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    OfaZavr
    1513006023
    классные пары сложились особенно Реал-ПСЖ и Челси-Барса. будет жарко, хотя по другому в плей-офф ЛЧ и не бывает.
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    Axidan
    1513010242
    Отличная жеребьевка. Тут каждый матч будет интересно посмотреть. Единственная группа, где итог более менее ясен уже сейчас- это Базель - МС. В остальных группах может быть ооочень много сюрпризов! С нетерпением жду февраля!
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    АртурZaСМ
    1513055709
    Было бы айс если бы Челси сыграл с Шахтером. Барса с Ромой, Реал с Ливером, ПСЖ с Порту.
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    Федорыч-НН
    1513058538
    Уже на этой стадии фактически два финала: Реал - ПСЖ и Челси - Барселона. И один полуфинал: Ювентус - Тоттенхэм. Интересно будет понаблюдать. Сити, Ливеру, Роме и Баварии повезло.
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    Schicko
    1513068121
    Тоттенхэм, МС, Порту, МЮ, Реал, Рома, Барса, Бавария.
    Ответить
    ologreds
    1694991753
    numo528848
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