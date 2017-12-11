«Челси» встретится с «Барселоной», «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.



Лига чемпионов. 1/8 финала

«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

«Шахтер» (Украина) – «Рома» (Италия)

«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция)

Сеяные победители групп проведут первые матчи на выезде 13-14 и 20-21 февраля. Ответные поединки состоятся 6-7 и 13-14 марта.