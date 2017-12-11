Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Месси вышел на третье место в истории по голам за один клуб

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче испанской Примеры с «Вильярреалом», который завершился со счетом 2:0. Для аргентинца этот мяч стал 525-м в составе каталонского клуба, а сам матч стал для него 606-м. Этот показатель позволил ему повторить рекорд нападающего Герда Мюллера по голам за один европейский клуб.

    Напомним, что немецкий бомбардир выступал с 1965 по 1979 годы за «Баварию». Месси защищает цвета «Барселоны» с 2004 года. Мировым рекордсменом по забитым голам за один клуб является Пеле («Сантос», 643 мяча), за ним следует Йозеф Бицан («Славия» Прага, 534). Месси с Мюллером делят третью позицию.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2017 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VeniaminS
    1512976685
    Крутой ,молодец!!!
    Ответить
    Sterh
    1512977160
    Я не отрицаю величину Пеле. Но. Будем объективны. Эти голы забивались в бразильских турнирах. В 1960х-1970х годах. И давайте - по-чесноку - согласно Википедии - из своих 643 голов - 470 Пеле забил в Лиге Паулиста - чемпионат штата Сан-Паулу по футболу - этого мощнейшего турнира. Львиную часть из 470 голов он забил в течение 9 сезонов, в одном из них - 58 (Пятьдесят восемь!). С одной стороны - круто, с другой - подчеркивает уровень соперников. Уверен - все знают, я просто напомню, результаты некоторых матчей ЛП 1958 года: "Сантос" - "Жабакуара" (7:3 и 6:2) "Сантос" - "XV Пирасикаба" (6:0 и 5:0) "Сантос" - "Понте Прета" (4:0) "Сантос" - "Ипиранга" (4:1 и 8:1) "Сантос" - "Насьонал" (10:0 - самая крупная победа в сезоне) "Сантос" - "Гуарани" (8:1 и 7:1) Так что - Пеле, разумеется, великий футболист. Но сравнивать вес и сложность его голов и голов в чемпионатах Испании, Англии, Италии в наше время - некорректно. Ну а второе место по голам, в чемпионате Чехословакии - это просто статистический прикол.
    Ответить
    ЖОРРО
    1512979756
    Йозефа точно обгонит)
    Ответить
    Mordor13rus
    1512979923
    Месси будет первым
    Ответить
    Басмачи
    1512979998
    Месси всё равно будет лучшим игроком в истории клуба
    Ответить
    XaXatyn
    1512988483
    У Месси все шансы стать первым!
    Ответить
    Fin035
    1513012324
    Мне кажется- это абсурд сравнивать кто круче Месси или Пеле итд! Я считаю каждый крут по своему в свое время! И этого у них не отнять! Два разных времени и два разных футбола! У каждого поколения был и есть самый крутой игрок и кумир! Не важно какой был раньше футбол! Потому что лет через 10 а, может и через 100, все равно появятся круче игроки, и все скажут, что Месси с Роналду и рядом не стоят с нынешнем поколением! Футбол в любом случае прогрессирует и становится круче и быстрее! Каждое поколение любят своего кумира, свою музыку, свои шмутки итд, потому что оно выросло с ним и умрет с ним! И это тоже у нас не отнять друзья!
    Ответить
    Спартач_навсегда
    1513012933
    есть куда стремится
    Ответить
    Лошак
    1513150340
    В испанской лиге надо увеличить число команд минимум до 30. Тогда Мэсси будет забивать ещё больше голов эйбарам и их последователям. И будет вообще недосягаем. А в чемпионате Люксембурга вообще будет феноменом. Есть куда стремиться!
    Ответить
    ologreds
    1694991755
    numo528824
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+