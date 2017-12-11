Месси вышел на третье место в истории по голам за один клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче испанской Примеры с «Вильярреалом», который завершился со счетом 2:0. Для аргентинца этот мяч стал 525-м в составе каталонского клуба, а сам матч стал для него 606-м. Этот показатель позволил ему повторить рекорд нападающего Герда Мюллера по голам за один европейский клуб.

Напомним, что немецкий бомбардир выступал с 1965 по 1979 годы за «Баварию». Месси защищает цвета «Барселоны» с 2004 года. Мировым рекордсменом по забитым голам за один клуб является Пеле («Сантос», 643 мяча), за ним следует Йозеф Бицан («Славия» Прага, 534). Месси с Мюллером делят третью позицию.