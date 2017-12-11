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    • РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Тосно» и ушел на зимний перерыв лидером с восьмиочковым отрывом

    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Тосно» и ушел на зимний перерыв лидером с восьмиочковым отрывом

    В матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях победил «Тосно» – 3:1. Дублем отметился Джефферсон Фарфан, забивший в пятой клубной встрече подряд.

    Таким образом, московский клуб набрал 45 очков и ушел на зимний перерыв с восьмиочковым отрывом. «Тосно» – 14-й.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 19; 0:2 – Эдер, 54; 1:2 – Труйич, 69; 1:3 – Фарфан, 73.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 66), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труйич.

    «Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Фарфан, Лысов, Эдер (Тарасов, 66).

    Предупреждения: Палиенко, 44; Дугалич, 73 – Игнатьев, 33; Коченков, 87.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 21:21
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    Комментарии (43)
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    pegas1276
    1513017613
    главное не растеряйте весной преимущество, болею за Локо, если у ЦСКА шансы есть (но реально смотреть не 100%), то не доставайся чемпионство ни кому, кроме Локо...
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    ДяДь ПашА
    1513017635
    Лучше пусть Палыч золото возьмёт,чем Манчини,Палыч заслужил.Но мы вас потрепаем в дерби))
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    Антибиотик
    1513017766
    Всех с Победой, красно-зеленые братья!!! Любимый Локо, так держать! Отдыхайте хорошо, а после нового года за работу, парни! Этот зимний сбор будет форсированным, в феврале уже в ЛЕ бороться.
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    mdu86
    1513017824
    Всех красно-зеленых с победой! Фарфанище просто машина!
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    victosha
    1513018068
    Мне сердце вещует - быть Локо чемпионом.
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    srg38
    1513018289
    Кто то с метра херачит мимо пустых ворот, а кто то дубли делает как нех нах)
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    Serjoga
    1513019475
    Что здесь можно сказать? Молодцы! Удачи весной во всех турнирах!
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    OfaZavr
    1513066022
    Ну что ж тут скажешь молодцы, достойная победа. Фарфанище невероятно тащит. Локо и их болельщиков с победой!
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    батог
    1513094801
    Локо с победой!!!! Зеня привет, подравнялись!!!
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    ologreds
    1694991751
    numo528889
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