РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Тосно» и ушел на зимний перерыв лидером с восьмиочковым отрывом

В матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» в гостях победил «Тосно» – 3:1. Дублем отметился Джефферсон Фарфан, забивший в пятой клубной встрече подряд.

Таким образом, московский клуб набрал 45 очков и ушел на зимний перерыв с восьмиочковым отрывом. «Тосно» – 14-й.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 19; 0:2 – Эдер, 54; 1:2 – Труйич, 69; 1:3 – Фарфан, 73.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин (Мелкадзе, 66), Палиенко (Роша, 58), Мирзов, Карницкий, Марков, Труйич.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев (Ротенберг, 90), Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш (Ан. Миранчук, 81), Фарфан, Лысов, Эдер (Тарасов, 66).

Предупреждения: Палиенко, 44; Дугалич, 73 – Игнатьев, 33; Коченков, 87.

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