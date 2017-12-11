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    • «Зенит» отправится в гости к «Селтику», «Спартаку» предстоит сыграть с «Атлетиком» в 1/16 финала ЛЕ

    «Зенит» отправится в гости к «Селтику», «Спартаку» предстоит сыграть с «Атлетиком» в 1/16 финала ЛЕ

    Следом за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА определилось, кто сыграет на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики из России наконец смогли узнать, какой жребий достался «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА.

    Лига Европы. 1/16 финала

    «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)

    «Ницца» (Франция) – «Локомотив» (Россия)

    «Копенгаген» (Дания) – «Атлетико» (Испания)

    «Спартак» (Россия) – «Атлетик» (Испания)

    «АЕК» (Греция) – «Динамо К» (Украина)

    «Селтик» (Шотландия) – «Зенит» (Россия)

    «Наполи» (Италия) – «Лейпциг» (Германия)

    «Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия)

    «Лион» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)

    «Реал Сосьедад» (Испания) – «Зальцбург» (Австрия)

    «Партизан» (Сербия) – «Виктория» (Чехия)

    «Стяуа» (Румыния) – «Лацио» (Италия)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Милан» (Италия)

    «Астана» (Казахстан) – «Спортинг» (Португалия)

    «Эстерсунд» (Швеция) – «Арсенал» (Англия)

    «Марсель» (Франция) – «Брага» (Португалия)

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 15:20
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    Комментарии (158)
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    vick-north-west
    1513007075
    Локомотив против франзуских клубов в ЕК (2004г): +1 =0 -1, 2:2, за счет гола на ч.п. далее прошел Монако. Ницца против российских клубов в ЕК (2016г): +1 =0 -1, 4:6, из группы ЛЕ вышел Краснодар, Ницца - на 4м месте.
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    vick-north-west
    1513007420
    По Спартаку не учел игры этого сезона с Севильей, тогда получится 26 матчей: +8=5-13, мячи 30:43, исходы 2:11. По Зениту - см. коммент к новости про Манчини.
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    maratagliulin
    1513008159
    Спартак - вылет, Локомотив - тяжело, ЦСКА - может, Зенит - обязан
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    Александ1982
    1513017755
    удачи всем
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    мы_не_рабы
    1513018982
    Всем нашим клубам - удачи! Если бы играли сейчас - то однозначно проходимые соперники. Но зимний перерыв может внести свои коррективы. Не всегда удачно мы играли после зимней спячки. Призываю всех болельщиков поддержать наши клубы, забыть на время о разногласиях! Особенно это касается болел Спартака - хватит помогать непонятным "братьям", давайте болеть за свою страну!
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    DENIS20161993
    1513026673
    Всем нашим клубам Удачи!
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    Simbirsk
    1513027859
    Не надо строить прогнозы! Если захотят, пройдут все из наших. Нет непобедимых... Наши и Реал, и Барсу, и Баварию обыгрывали и др и также проигрывали, тем кому не следовало бы. Самое главное настрой! Живой пример - Эстерсунд
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    Юрий Б.
    1513027916
    ДОЛЖНЫ проходить все
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    АртурZaСМ
    1513057919
    Всем повезло кроме Спартака. Ё.та
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    ologreds
    1694991753
    numo528851
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