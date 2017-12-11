«Зенит» отправится в гости к «Селтику», «Спартаку» предстоит сыграть с «Атлетиком» в 1/16 финала ЛЕ

Следом за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА определилось, кто сыграет на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Болельщики из России наконец смогли узнать, какой жребий достался «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА.
Лига Европы. 1/16 финала
«Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
«Ницца» (Франция) – «Локомотив» (Россия)
«Копенгаген» (Дания) – «Атлетико» (Испания)
«Спартак» (Россия) – «Атлетик» (Испания)
«АЕК» (Греция) – «Динамо К» (Украина)
«Селтик» (Шотландия) – «Зенит» (Россия)
«Наполи» (Италия) – «Лейпциг» (Германия)
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия)
«Лион» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)
«Реал Сосьедад» (Испания) – «Зальцбург» (Австрия)
«Партизан» (Сербия) – «Виктория» (Чехия)
«Стяуа» (Румыния) – «Лацио» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Милан» (Италия)
«Астана» (Казахстан) – «Спортинг» (Португалия)
«Эстерсунд» (Швеция) – «Арсенал» (Англия)
«Марсель» (Франция) – «Брага» (Португалия)