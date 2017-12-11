Первый канал в прямом эфире покажет матч «Реал» – «Барселона»

Матч 17-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» будет показан в прямом эфире на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Встреча пройдет 23 декабря в Мадриде. Начало – в 15:00 по московскому времени.

«Первый канал представляет прямую трансляцию со знаменитого футбольного Эль Класико – матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», который пройдет в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу». Встречи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру», – говорится в сообщении.