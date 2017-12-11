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    • Первый канал в прямом эфире покажет матч «Реал» – «Барселона»

    Первый канал в прямом эфире покажет матч «Реал» – «Барселона»

    Матч 17-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» будет показан в прямом эфире на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

    Встреча пройдет 23 декабря в Мадриде. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    «Первый канал представляет прямую трансляцию со знаменитого футбольного Эль Класико – матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», который пройдет в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу». Встречи между двумя этими клубами традиционно приковывают к себе внимание миллионов болельщиков по всему миру», – говорится в сообщении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2017 20:45
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    Комментарии (42)
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    Файдаэн
    1513018873
    Трансляция Эль-Классико по ТВ стала новостью. Дожили.
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    PFC CSKA MOSCOW
    1513020008
    Только как на матчи сборной, пригласите Генича, Чердака, или хотя бы Дементьева прокомментировать матч
    Ответить
    САНЁК17
    1513020532
    Да ладно,первый канал покажет?Матч тв отдыхает?
    Ответить
    Football06
    1513021814
    Первый Канал считай что подарил России подарок на Новый год, спасибо!
    Ответить
    insider_retro
    1513024832
    Приятно когда на фоне ежедневного прогона для мозгов, канал сподобился сделать приятное для любителей футбола!!..
    Ответить
    koresh1986
    1513026123
    Если и вправду будет комментировать Гусев, то я пожалуй буду (как и собирался, так как ни на одном Российском канале не транслируют матчи Примеры) смотреть матч Украинского футбольного канала с Украинскими комментаторами, у них и то больше эмоций, чем у Витюхи... P.S.: Думаю, что Реал этот матч выиграет (хотя всегда отдавал и отдаю предпочтение Барсе), так как Барса сейчас что-то не очень, а Реал не намного, но получше играет последнии матчи.
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    Челнинец
    1513026479
    первый канал давно уже интерес потерял у аудитории,тем более ушел Малахов с Пусть говорят телезрителей уменшилось, таким действием хотят привлечь телезрителей)
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    OfaZavr
    1513065736
    ну вот это дело, не все же пургу всякую на канале показывать.
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    Жёлто-синий
    1513179381
    Чё вы к коментатарам прицыпились?нормально комментируют.
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    ologreds
    1694991751
    numo528885
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