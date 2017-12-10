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    • Иванович: «Гол в ворота «Реала Сосьедад» — лучший в моей карьере»

    Иванович: «Гол в ворота «Реала Сосьедад» — лучший в моей карьере»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал свой гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Серб забил в ворота испанцев ударом через себя.

    «Тяжело объяснить, как я решился на такой удар. В том эпизоде Кокорин крикнул мне, что я один и не нахожусь в офсайде. После этой подсказки я попытался принять мяч и ударить. Жалко только, что я не видел как мяч залетает в ворота, а в остальном все получилось хорошо. Потом посмотрел на судью, чтобы быть уверенным в том, что вне игры не было. И потом пошел радоваться.

    Этот гол — лучший в моей карьере», — сказал Иванович.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.12.2017 10:31
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    srg38
    1512895831
    Я такие только в фифе видел
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    _LM_
    1512898762
    Шедевр!
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    termin005
    1512898895
    Я голос сорвал) Броня, ты супер!!!!
    Ответить
    AtticusFinch
    1512899527
    От Ивановича такого гола не ожидал!)
    Ответить
    ZENIT-59
    1512899543
    Защитник забил красивейший мяч! Такое случается очень редко! Иванович был великолепен! Спасибо от всех болельщиков за такой шедевр!
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    paracetamol
    1512900545
    Красавец гол!
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    спанчес
    1512906992
    это лучший гол Ивановича в карьере , остальные два гола таксебешные
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    sxw51fw4pz8r8
    1512907934
    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://lynk.my/cmHE
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    smersh45
    1512908549
    просто красавчик нет слов
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    ologreds
    1694991763
    numo528697
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