Иванович: «Гол в ворота «Реала Сосьедад» — лучший в моей карьере»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал свой гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Серб забил в ворота испанцев ударом через себя.

«Тяжело объяснить, как я решился на такой удар. В том эпизоде Кокорин крикнул мне, что я один и не нахожусь в офсайде. После этой подсказки я попытался принять мяч и ударить. Жалко только, что я не видел как мяч залетает в ворота, а в остальном все получилось хорошо. Потом посмотрел на судью, чтобы быть уверенным в том, что вне игры не было. И потом пошел радоваться.

Этот гол — лучший в моей карьере», — сказал Иванович.

Wow. Branislav Ivanovic, pick that one out you cheekypic.twitter.com/4cHJydYuj8