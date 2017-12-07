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    • Мутко: «Надеюсь, клубы РФПЛ поймут, что в России нельзя играть в декабре»

    Мутко: «Надеюсь, клубы РФПЛ поймут, что в России нельзя играть в декабре»

    Президент РФС Виталий Мутко раскритиковал текущий календарь чемпионата РФПЛ. Как отметил функционер, в России категорически нельзя проводить матчи зимой.

    «Надеюсь, что после этого декабрьского тура клубы поймут, что в это время играть можно, только если у нас будет восемь стадионов как у «Зенита». Я абсолютно уверен в том, что в декабре в России играть в футбол нельзя.

    Но надо сказать, что в год крупного турнира практически невозможно найти дополнительные дни. Все «сладкие» дни забирают Лига чемпионов и Лига Европы, и национальным чемпионатам остаются только пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Так что планировать календарь крайне сложно. Плюс есть матчи сборных.

    Просто лига сегодня ориентируется по прогнозам погоды, а это неверно. Надо один раз сделать вывод раз и навсегда: в декабре у нас зима», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    07.12.2017 13:54
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    Комментарии (99)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1512662135
    Это нужно говорить президенту РФПЛ, мы это и так давно знаем, а до вас к сожалению видимо только что дошло.
    Ответить
    Beweiu
    1512663165
    Tansnet.ru Сань с ними поднял норм, если крупно ставишь советую пробовать их прессы
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1512663660
    Каждому городу по Арене! Продолжим пилить бюджет!
    Ответить
    дед Щукарь
    1512664785
    Г-н МУДко , а почему вы это не на английском сказали? Хотелось бы послушать
    Ответить
    paracetamol
    1512665248
    Рулил, рулил, зарулил в канаву, а теперь говорит: я был трезвый, а те, что сейчас рулят - под мухой.
    Ответить
    AtticusFinch
    1512666118
    При чём тут клубы - это ты должен понять и такие же деятели - составители календаря и авторы перехода на осень весна!!!В итоге летом не играем - играем в декабре и марте!
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    Serjoga
    1512667250
    Оказывается у нас клубы составляют календарь! А РФС и г. Мутко здесь ни при чем! Парадокс!
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    komarinskiy
    1512667581
    Зима в России начинается еще в ноябре. Во второй половине ноября играть нельзя категорически!
    Ответить
    APchelov
    1512672024
    Намёк на Весну-Лето. Ну или на полтриллиона рублей - на тёплые стадионы. Похоже, мудко склоняется ко второму варианту
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    ologreds
    1694991783
    numo528416
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