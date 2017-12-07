Мутко: «Надеюсь, клубы РФПЛ поймут, что в России нельзя играть в декабре»

Президент РФС Виталий Мутко раскритиковал текущий календарь чемпионата РФПЛ. Как отметил функционер, в России категорически нельзя проводить матчи зимой.

«Надеюсь, что после этого декабрьского тура клубы поймут, что в это время играть можно, только если у нас будет восемь стадионов как у «Зенита». Я абсолютно уверен в том, что в декабре в России играть в футбол нельзя.

Но надо сказать, что в год крупного турнира практически невозможно найти дополнительные дни. Все «сладкие» дни забирают Лига чемпионов и Лига Европы, и национальным чемпионатам остаются только пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Так что планировать календарь крайне сложно. Плюс есть матчи сборных.

Просто лига сегодня ориентируется по прогнозам погоды, а это неверно. Надо один раз сделать вывод раз и навсегда: в декабре у нас зима», – сказал Мутко.