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    • Мело: «На данный момент контракт не подписан, но я перейду в «Барселону»

    Мело: «На данный момент контракт не подписан, но я перейду в «Барселону»

    Полузащитник «Гремио» Артур Мело прокомментировал ситуацию с возможным переходом в «Барселону». Ранее «Бомбардир» опубликовал фотографию 21-летнего бразильца в футболке сине-гранатовых во время встречи со спортивным директором клуба.

    «Барселона» связалась со мной, мы действительно провели встречу. На данный момент контракт не подписан, но скоро я стану игроком «Барселоны», – цитирует хавбека бразильский журналист Марсело Бехлер.

    В текущем сезоне Мело забил один мяч и отдал один голевой пас в 39-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

    Примечательно, что ряд СМИ в качестве размера отступных бразильца называет сумму в 44 миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    05.12.2017 01:04
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    Комментарии (3)
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    DeStar
    1512426220
    Чет странно, результативность совсем слабенькая...
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    ologreds
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