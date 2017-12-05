Мело: «На данный момент контракт не подписан, но я перейду в «Барселону»

Полузащитник «Гремио» Артур Мело прокомментировал ситуацию с возможным переходом в «Барселону». Ранее «Бомбардир» опубликовал фотографию 21-летнего бразильца в футболке сине-гранатовых во время встречи со спортивным директором клуба.

«Барселона» связалась со мной, мы действительно провели встречу. На данный момент контракт не подписан, но скоро я стану игроком «Барселоны», – цитирует хавбека бразильский журналист Марсело Бехлер.

В текущем сезоне Мело забил один мяч и отдал один голевой пас в 39-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

Примечательно, что ряд СМИ в качестве размера отступных бразильца называет сумму в 44 миллиона евро.