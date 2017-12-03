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    Рейнгольд назвал Луиса Адриано лучшим игроком РФПЛ

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что нападающий «Спартака» Луис Адриано является лучшим игроком РФПЛ первой половины сезона.

    В текущем розыгрыше чемпионата России форвард провел 16 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    – Вы говорили, что без Луиса Адриано «Спартак» не вернулся бы в борьбу за первое место. Считаете бразильца лучшим игроком первой части чемпионата?

    – Да, он – лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, «завязывает» комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо? Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке – забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.

    Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня. Назовите игрока, с которым его можно сравнить.

    – Федор Смолов или Александр Кокорин.

    – Хорошо. Кокорин, Смолов и Адриано. Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят. Кокорина еще можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он итак все делает правильно, а еще берет на себя двойную нагрузку.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2017 16:00
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Eddyson
    1512308212
    Тоже долгое время скептически относился к потенциалу Луиса, но в осеннем отрезке этого сезона он действительно чертовски хорош. Ещё б реализацию немного улучшить... Но тогда его перекупят быстро)
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    shinnik
    1512308975
    Тогда уж лучшим экспертом...) без комментариев...
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    Zenmaster
    1512310069
    "Лев Толстой" в своём репертуаре !!! Как дальтоник -- только наоборот -- кроме красного них... я не видит !!!
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    ugnfzswzv
    1512311826
    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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    OfaZavr
    1512315377
    В последнее время да лучший вместе с Фарфаном.
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    кошмарик
    1512316793
    во.. зима а дождь всё поливает..
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    AtticusFinch
    1512317807
    Он как всегда необъективен - везде только Спартак и Спартаковцы -а где Фарфан?
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    Непутриот
    1512317874
    Адриано и Фарфан -вне сомнений лучшие в ЧР!!!
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    Кинстифа
    1512364273
    Я тоже, как и многие считал, что зря его купили... Но я рад что ошибался в нем
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    ologreds
    1694991809
    numo528004
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