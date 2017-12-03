Рейнгольд назвал Луиса Адриано лучшим игроком РФПЛ

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что нападающий «Спартака» Луис Адриано является лучшим игроком РФПЛ первой половины сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата России форвард провел 16 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

– Вы говорили, что без Луиса Адриано «Спартак» не вернулся бы в борьбу за первое место. Считаете бразильца лучшим игроком первой части чемпионата?

– Да, он – лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, «завязывает» комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо? Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке – забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.

Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня. Назовите игрока, с которым его можно сравнить.

– Федор Смолов или Александр Кокорин.

– Хорошо. Кокорин, Смолов и Адриано. Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят. Кокорина еще можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он итак все делает правильно, а еще берет на себя двойную нагрузку.