Сафонов: «Смолов в «Реале» или «Наполи»? Его уровень соответсвует середнякам Бундеслиги»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном уходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова из клуба.

«Смолов – хороший, добротный футболист. Но насчет того, будет ли он играть в «Наполи», у меня есть определенные сомнения. Все-таки уровень итальянского гранда гораздо выше, чем уровень Федора.

Считаю, это не более чем слухи. Впрочем, как и высказывания о том, что он может появиться в «Реале».

А вот разговоры о том, что он может уехать во «Фрайбург» или другие клубы средней руки немецкой Бундеслиги, мне кажутся более правдоподобными. Федя как раз соответствует этому уровню.

Я часто смотрю итальянский чемпионат. И наблюдая за тем, как ведет себя «Наполи», могу сказать, что игроком основы его не вижу. Хотя, может, у Сарри иное мнение. Возможно, он считает, что без Смолова они не выиграют чемпионат.

Объективно Смолов стоит 15 миллионов евро. Галицкий – грамотный специалист. Он понимает, что у Федора сейчас такой возраст, когда надо решать: или он уедет сейчас, или потом будет гораздо сложнее, ведь игрок не становится моложе.

В свое время мог уехать Алан Дзагоев, сейчас это уже проблематично. Надо уезжать тем, кто на пике. На сегодняшний день это Головин, Зобнин», — сказал Сафонов.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что Смолову не нужно менять клуб сейчас.