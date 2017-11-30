Бубнов — о возможном трансфере Смолова: «Сейчас ему нет смысла менять команду»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова из клуба.

«Думаю, Смолову сейчас нет смысла менять команду, поскольку в «Краснодаре» он находится в своей среде, чувствует себя уверенно. Ему нужно хорошо подготовиться к чемпионату мира, а это легче будет сделать в той среде, в которой он хорошо адаптирован и чувствует себя комфортно.

Поэтому до чемпионата мира нет смысла переходить в другую команду. А после мундиаля, проявив себя там и повысив свою трансферную стоимость, есть смысл уйти. Главное, что летом будет возможность хорошо подготовиться к сезону.

Если брать команды, которые за него борются, то в том же «Шальке-04» ему было бы достаточно комфортно, поскольку там играет Коноплянка. С партнером с постсоветского пространства было бы легче адаптироваться. Хотя у Феди с иностранным языком вроде все нормально.

Чтобы играть в топовых чемпионатах, Смолову все-таки надо добавлять функционально. Там более жесткая и быстрая игра. Но в любом случае ему есть смысл не спешить менять клуб до лета», — сказал Бубнов.

Ранее появилась информация об интересе «Реала» к Смолову.