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  • Бубнов — о возможном трансфере Смолова: «Сейчас ему нет смысла менять команду»

Бубнов — о возможном трансфере Смолова: «Сейчас ему нет смысла менять команду»

30 ноября 2017, 20:30
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном уходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова из клуба.

«Думаю, Смолову сейчас нет смысла менять команду, поскольку в «Краснодаре» он находится в своей среде, чувствует себя уверенно. Ему нужно хорошо подготовиться к чемпионату мира, а это легче будет сделать в той среде, в которой он хорошо адаптирован и чувствует себя комфортно.

Поэтому до чемпионата мира нет смысла переходить в другую команду. А после мундиаля, проявив себя там и повысив свою трансферную стоимость, есть смысл уйти. Главное, что летом будет возможность хорошо подготовиться к сезону.

Если брать команды, которые за него борются, то в том же «Шальке-04» ему было бы достаточно комфортно, поскольку там играет Коноплянка. С партнером с постсоветского пространства было бы легче адаптироваться. Хотя у Феди с иностранным языком вроде все нормально.

Чтобы играть в топовых чемпионатах, Смолову все-таки надо добавлять функционально. Там более жесткая и быстрая игра. Но в любом случае ему есть смысл не спешить менять клуб до лета», — сказал Бубнов.

Ранее появилась информация об интересе «Реала» к Смолову.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Бубновский
1512063745
....в его возрасте любая секунда дорога!!!...пусть цепляется за любой средний клуб....дальше-больше....надо ассемилировать себя в нормальный футбол....то же самое надо делать головину, зобнину, дзагоеву, шатову, джикия.....там их быстро научат в футбол играть!!!!
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Serjoga
1512064020
Если мозги есть, то сам решит где ему дальше играть!
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oyabun
1512065798
Бубнов не прав. Есть такое понятие "зона комфорта". Смолов в ней сейчас и находится. Причем уже давно. Нет развития. Застой. Ему срочно надо уходить в более сильный клуб для личного профессионального роста, выходить из "зоны крмфорта". До мундиаля еще далеко и не факт что Федор проявит себя там с положительной стороны. На прошедшем КК ведь не проявил. Плюс возраст. Чем дольше Смолов будет тянуть с переходом в европейский клуб, тем меньше шансов у него будет вообще попасть в Европу.
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DOCTOR PENALTY
1512066083
Почти все рекомендации и советы ориентируют на скамейку. Фёдор, если уверен в себе, езжай и играй.
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fanchik
1512068867
Бубнов прав в логическом размышлении.Смолов сам все взвесив без "горячки" примет правильное решение,с учетом наверное мнения Галицкого и своего агента.
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lekseij2007
1512071525
Так русским футболистам ( премьер лига) смысла вообще нет никуда переходить. Деньги платят, играй как сможешь, жо.у не рви.
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Alex Y
1512101170
Много может перейти, последний раз у нас массовый переход был после ЧЕ-2008)
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OfaZavr
1512114083
до сильного клуба я думаю он не дорос, то что он забивает в нашем чемпионате для них там это ничего не значит, как и многие легионеры которые у нас здесь были супер там в итоге ничего у них не получилось.
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