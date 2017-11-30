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Десайи: «Думаю, Россия не сможет выйти в полуфинал ЧМ-2018»

30 ноября 2017, 16:47
19

Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи оценил шансы России на успешное выступление на ЧМ-2018. По мнению экс-игрока, подопечные Станислава Черчесова не смогут добраться до полуфинала турнира.

«Идея, что страна-хозяйка должна обязательно выходить в следующий раунд, чтобы поддерживать интерес к турниру, уже не работает. Но надеюсь, у России получится пробиться в плей-офф.

У ее сборной нет особенных игроков, способных переломить ход игры, но ее будут поддерживать болельщики, а это может помочь в сложной ситуации. Я наблюдал за россиянами на других соревнованиях.

Не думаю, что им удастся выйти в полуфинал. Но вскрыть маленький замочек, который ведет к выходу из группы, Россия может», – сказал Десайи.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (19)
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Чикомас
1512050303
Завтра узнаем группу и можно уже будет что то предполагать...Шансы выйти из группы, в принципе есть. а там ...как карта ляжет..
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Chernyi Lis
1512050530
ну да..коррупц.система работала хозяйка во всех чемпах проходила далеко..потому как страны нато принимали ..китай с россией сломали все..
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DOCTOR PENALTY
1512050892
Всё в наших руках, не лезьте к нам со своими прогнозами.
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p0ijnp4c9ikoa
1512051069
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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momwig_
1512051188
Как деликатно сказал..
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diadushka
1512051306
Десайи видимо хотел сказать, что не смогут из группы даже выйти, но из политкорректности сказал про полуфинал......
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APchelov
1512051560
Если без позора, то лично мне всё-равно докуда наша сборная дойдёт
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Sterh
1512052200
Неужели? Есть адекватные оценки? Без безобоснованных хвалебных песен.. Конечно не выйдут. Они и из группы не выйдут.
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directorpg
1512057377
"Не думаю", а надо всегда сначала подумать, а потом говорить
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Татарин за ЦСКА
1512067216
Надеюсь он не прав.Дай Бог нам посмотреть Россию в полуфинале.
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