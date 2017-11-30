Десайи: «Думаю, Россия не сможет выйти в полуфинал ЧМ-2018»

Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи оценил шансы России на успешное выступление на ЧМ-2018. По мнению экс-игрока, подопечные Станислава Черчесова не смогут добраться до полуфинала турнира.

«Идея, что страна-хозяйка должна обязательно выходить в следующий раунд, чтобы поддерживать интерес к турниру, уже не работает. Но надеюсь, у России получится пробиться в плей-офф.

У ее сборной нет особенных игроков, способных переломить ход игры, но ее будут поддерживать болельщики, а это может помочь в сложной ситуации. Я наблюдал за россиянами на других соревнованиях.

Не думаю, что им удастся выйти в полуфинал. Но вскрыть маленький замочек, который ведет к выходу из группы, Россия может», – сказал Десайи.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле и начнется в 18:00 по московскому времени.