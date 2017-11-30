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Ловчев: «Никаких особенных игроков в «Зенит» не привезли»

30 ноября 2017, 07:51
21

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев не увидел в прошедшем дерби двух столиц, что «Спартак» был сильнее «Зенита». По его словам, в игре команды из Санкт-Петербурга все окончательно разладилось, а красно-белые набирают очки на энтузиазме.

Напомним, что матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» закончился со счетом 3:1.

– Я увидел, что в дерби двух столиц преимущество было на стороне «Зенита». Это вне всяких сомнений. Только это преимущество стало заметно лишь тогда, когда «Зенит» стал проигрывать. Лишь уступая в счете, вдруг стали играть в футбол. Исходные табличные данные между красно-белыми и питерцами были какие? 5 очков разницы. Поэтому «Спартаку» обязательно надо было атаковать, идти вперед, добывать победу на своем поле. У «Зенита» были варианты: или выиграть, или сыграть вничью, сыграв от обороны, чтобы не пропустить. Не получилось, потому что у «Спартака» хорошая атака. Команда Карреры забила два мяча, и питерцам пришлось все менять прямо по ходу игры.

И только тут «Зенит» стал настоящим «Зенитом». Для этого Манчини снимает с игры Краневиттера и выпускает Ригони. Тем самым итальянец признал, что ошибся с выбором состава. Ошибся и в психологии. Правда, когда счет стал 2:1, проблемы с психологией уже начались у «Спартака», начали закрадываться мысли, как бы отстоять этот результат. Кокорин обязан был забивать (с метра должен был посылать мяч в сетку ворот в конце первого тайма) и сравнивать счет. Но раньше у Александра все залетало, а сейчас – нет. Потом Селихов начал «Спартак» выручать. Во втором тайме стало видно, что физическое состояние у «Зенита» намного лучше, чем у «Спартака». Спартаковцы падали, у них ноги сводило, травмы посыпались, а зенитовцы бегали и бегали. Все шло к тому, что гости забьют еще один мяч и счет станет 2:2. Особенно когда «Зенит» играл в большинстве. Но не получилось.

– Такое ощущение, что «Спартак» возродился?

– Не в «Зените» и не в «Спартаке» дело. Помните, красно-белые выиграли Суперкубок, а потом начали терять очки в концовках матчей? Теперь «Спартак» набрал форму, сумел обыграть «Зенит». Но у нас ни одна команда целостно по-прежнему не играет. Я думаю, что все эти хваленые аргентинцы «Зенита», которые якобы в сборной играют, – ну что это? Некоторых из них, когда приезжают в сборную, Месси даже не узнает

– Вы про ту историю, когда Месси подумал, что приехавший в расположение сборной Аргентины в Москве Дриусси – это его фанат?

– О чем и речь! Месси не знает, кто такой Дриусси, что он в сборную призывается. Возможно, только по той причине, что матч в России проводился, Дриусси и пригласили. Вот и вся история. Так что никаких особенных игроков в «Зенит» не привезли (я про аргентинцев). Если бы Кокорин не стал забивать в начале сезона, вообще бы некому было забивать, откровенно говоря. Я так вижу, что не особенно укрепился «Зенит». Другое дело, когда приходили реальные звезды – Витсель, Гарай, Халк. А сейчас особого укрепления нет. Да, взяли пятерку аргентинцев, думали, что им вместе будет проще заиграть, но они ничего особенного не показывают. При этом какой-то надлом в команде чувствуется, перестали забивать, и у Кокорина дела разладились. А «Спартак» на жилах, на энтузиазме, на харизме начал набирать очки. При этом нет же никакого класса у красно-белых. При счете 2:1 «сели», отбивали мячи, лишь в самой концовке забили третий в контратаке. И вот теперь все кричат, орут, что «Спартак» сильнее «Зенита». Я не увидел, что «Спартак» сильнее.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (21)
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piligrim1986
1512019368
ну не соглашусь - маммана и паредес смотрелись хорошо, а по поводу момента кокоши - там перед штрафной было нарушение правил - опасная игра, а потом фол, в одном эпизоде. мешок в своем стиле- не узрел.
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Диктор
1512022889
Что то прочтение статьи оставило у меня двоякое ощущения .По ходу Ловчев становится вторым Орловым.И по стилю и по сути.
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alexivanof197
1512025931
что то каждый день он разное говорит
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Garrincha58
1512027068
очень редко когда соглашаюсь с Ловчевым но на счет укрепления и потраченных 80 миллионов тут он на 200 процентов прав средненькие игрочишки я лично еще до начала чемпионата говорил зачем покупать игроков пачкми можно было на эти деньги действительно укрепиться ан нет давай количеством а надо то качеством кол-во никогда не переходит в качество и не знаю кто тут промахнулся или покойный Сарсания или сам Манчини но команды до сих пор нет и врядли будет
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1512029604
Аргентинцы в целом неплохие, но их нужно ещё до ума доводить. Сомневаюсь что Манчини на это способен.
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ramos6548
1512029936
я не очень понимаю как он смотрел матч. Может он с Манчини смотрел что то другое где Зенит доминировал?
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Кинстифа
1512034160
ни знаю как остальные. а Маман ил как там его, был просто великолепен... Наши же купил не пойми кого, его имя скоро забудут как и 15 лямов спущенные в унитаз....
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Князев
1512034258
Уважаю игрока Ловчева, но в этот раз не совсем согласен с его мнением. Да в зените не видно настоящей игры, но её и не может быть. Так команду не строят. Новых игроков надо по одному, в крайнем случае по два вводить в состав, иначе игра ломается. Что и получилось. Это не сигранный оркестр, дирижёр есть, но его никто не понимает. А Спартак постепенно входит в форму. В Ливерпуле всё поймём что собой представляет Спартак.
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DOCTOR PENALTY
1512035367
Серафимыч дело говорит. +++
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momwig_
1512039910
)))) Спартак, забив 2, перестал давить, свернул прессинг, отошел к своим воротам (за что мог в очередной раз поплатиться, ибо в обороне нифига не Ювентус)... и вот тогда мы увидели "настоящий Зенит", ага. В принципе, если против них совсем не играть, наверное просто какая-то феерия будет. Может, Зениту переквалифицироваться в жанр футбольных шоу? Правда где на них будут ходить ещё кроме Питера - вопрос.
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