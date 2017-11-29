Митрюшкин получил травму и выбыл до конца года

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин не смог продолжить игру 16-го тура чемпионата Швейцарии против «Грассхоппера» (3:0). Футболист получил повреждение в столкновении с игроком.

Выяснилось, что Митрюшкин избежал разрыва крестообразных связок. Обследование выявило у него растяжение. При этом вратарь не сможет выйти на поле до конца календарного года. Об этом порталу lematin.ch рассказал тренер вратарей «Сьона» Марко Пасколо.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Митрюшкин провел 16 матчей. Три из них голкипер отыграл на ноль.

