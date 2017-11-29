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Митрюшкин получил травму и выбыл до конца года

29 ноября 2017, 23:16
4

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин не смог продолжить игру 16-го тура чемпионата Швейцарии против «Грассхоппера» (3:0). Футболист получил повреждение в столкновении с игроком.

Выяснилось, что Митрюшкин избежал разрыва крестообразных связок. Обследование выявило у него растяжение. При этом вратарь не сможет выйти на поле до конца календарного года. Об этом порталу lematin.ch рассказал тренер вратарей «Сьона» Марко Пасколо.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Митрюшкин провел 16 матчей. Три из них голкипер отыграл на ноль.

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Сьон Митрюшкин Антон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1511987959
Очень обидно. Поправляйся Антон.
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nljomrq1g
1511990528
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://flyt.it/QHK8DS
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Евгений П
1512009521
Выздоравливай, Антон!
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VIPded
1512012525
Грустно... Всем Здоровья!!!
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