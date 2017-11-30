АПЛ. «Арсенал» разгромил «Хаддерсфилд», «Челси» минимально выиграл у «Суонси»

«Арсенал» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги забил пять безответных голов в ворота «Хаддерсфилда».

В другой встрече «Челси» с минимальным счетом переиграл «Суонси», а «Борнмут» дома проиграл «Бернли».

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Арсенал – Хаддерсфилд Таун – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лаказетт, 3; 2:0 – Жиру, 68; 3:0 – Санчес, 69; 4:0 – Озил, 72; 5:0 – Жиру, 87.

Борнмут – Бернли – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 37; 0:2 – Брэйди, 65; 1:2 – Кинг, 79.

Челси – Суонси Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рюдигер, 55.

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