Манчини оштрафован за выходы за пределы технической зоны в матче против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:1) получил штраф за выходы за пределы технической зоны. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«В рапорте делагата указано, что Манчини четырежды покидал техническую зону.

Это у него в четвертый раз в сезоне, штраф 30 тысяч и предупреждение, что в следующий раз последует более строгое наказание.

На 19-й минуте Манчини выбежал с места и остановился прямо на боковой линии. Но линия по правилам – часть футбольного поля.

За данное нарушение «Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.