Червиченко: «В самом «Зените» не понимают, что делает Манчини»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб под руководством итальянца занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причeм из самого «Зенита», что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре со «Спартаком».

Я думаю, что в пятeрке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких», – сказал Червиченко.