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  • Червиченко: «В самом «Зените» не понимают, что делает Манчини»

Червиченко: «В самом «Зените» не понимают, что делает Манчини»

29 ноября 2017, 19:12
27

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб под руководством итальянца занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причeм из самого «Зенита», что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре со «Спартаком».

Я думаю, что в пятeрке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Червиченко Андрей
Комментарии (27)
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Чикомас
1511972306
Тебе то Червяк, какое дело до Зенита и до Манчини ? Тоже мне эксперт ***...
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insider_retro
1511973171
Как приятно на сон грядущий почитать тёплые и трепетные слова Андрея Владимировича дважды бывшего президента и т.д. и т.п. !!!..))
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Павелий
1511973581
Вся Россия понимает, что Манчини в Зените просто рубит НЕПОМЕРНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ бабло! Но ни Фурсенко, ни Миллер за это пока не сидят и не рубят лес у Верхоянска. =(
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zico2205
1511973932
Как бы мы не относились к Червиченко, но в данном вопросе- он , как мне кажется прав....Игра Зенита непредсказуема...И состав, который Манчини ставит на игру- тоже вызывает удивление....Как в игре со Спартаком, так и в Еврокубках....Имея столько игроков высокого класса ,Манчини пока ничего не выстроил в командной игре...А победы в чемпионате- это сумашедшая форма Кокорина и фарт Дриусси в первых матчах ....Пока ни Паредес, ни остальные аргентинцы ничего сногшибательного не делают на поле...Это не Халк- который в одиночку мог решить исход матчей....И я думаю.что Манчини уже подумывает как свалить из Питера( лучший вариант в сборную Италию, что вполне вероятно)
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Полная Канистра
1511975710
вы там не понимайте что он делает а тут главное он понимает какая зарплата капает
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Avaretz
1511976261
Зато сам Манчини прекрасно понимает что делает в Зените, тоже что и Капелло, в России платят миллионы ни за что, но для своих "денег нет, ну вы держитесь"
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Chesn0k
1511976678
ещё недавно все в один голос говорили, что зенит-чемпион, интриги в турнире не осталось. стоило выдать не слишком удачную серию как все (и прежде всего ненавистники зенита) завопили, что манчини не тренер.
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Поль
1511976905
Откуда инфа?
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Татарин за ЦСКА
1511977016
Эх,Зенит как всегда платит огромные деньжища,а проку ноль.Ну заплатит российскому тренеру копейки,результат появиться!!!
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nljomrq1g
1511990685
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://cuu.su/Ne
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