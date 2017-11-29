«Спартак» по итогам матча с «Зенитом» оштрафован на 475 тысяч

Московский «Спартак» получил штраф в размере 475 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:1). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Петербургский клуб оштрафован на 275 тысяч рублей.

«Болельщики «Спартака» многократно скандировали оскорбительные и нецензурные выражения – штраф 100 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» многократно использовали пиротехнические изделия – штраф 100 тысяч рублей.

Ими же был продемонстрирован несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. Еще были три оскорбительных баннера – про Дзюбу, Радимова и Орлова, за это штраф 150 тысяч рублей.

Болельщики «Спартака» подожгли шарф «Зенита» – это неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды. Нарушение второй раз в сезоне, штраф 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.