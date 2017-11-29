Рейнгольд: «Манчини – какой-то непонятный тренер. Ощущение, что ему просто пофиг на игру»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини за слабое проявление эмоций во время матчей.

Итальянец возглавил петербургский клуб летом 2017 года. На данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место.

«Манчини – какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает», – сказал Рейнгольд.