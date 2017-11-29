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  • Рейнгольд: «Манчини – какой-то непонятный тренер. Ощущение, что ему просто пофиг на игру»

Рейнгольд: «Манчини – какой-то непонятный тренер. Ощущение, что ему просто пофиг на игру»

29 ноября 2017, 17:13
18

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини за слабое проявление эмоций во время матчей.

Итальянец возглавил петербургский клуб летом 2017 года. На данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место.

«Манчини – какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто пофиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
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Федорыч-НН
1511965130
Лобановский вообще на лавке сидел и раскачивался. Тоже эмоций не больно много. Бегать и волосы на ж. рвать многие могут, а Тренировать (вот именно - с большой буквы) не каждому дано.
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Garrincha58
1511965349
интересно про какой класс он пишет в мире вообще очень мало классных тренеров они почему классные потому что им покупают на сотни миллионов сборную мира и он становится классным например Гвардиола пусть он попробует выиграть ЧР допустим со Спартаком или Локомотивом или Мауринью пусть потренирует Амкар
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gari69
1511965693
Лет через 10 все европейские тренеры побывают( перебывают ) в Зените что дальше по второму кругу?
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APchelov
1511966403
Дедушка, а тебе то зачем его понимать? Да ещё без знания итальянского. Не надо лезть в чужой огород. Тем более у вас каррера эмоциональный. Сходил бы поздравил его )
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oyabun
1511967510
Ну надо же, проиграл Манчини матч. И что? Так ведь достойному же сопернику, на чужом поле и после разгромной победы, между прочим, в 1-м круге. Что на него все напали как стая волков?! Ату его, Ату!! Эмоции Манчини им, видите ли не понравились.. А хотелось бы Рейнгольда спросить, откуда у умудренного жизнью человека, такой юношеский максимализм в оценке футбольных специалистов? Перебор, однако..
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smersh45
1511968223
Записки старого идиота . Как можно это ещё назвать .
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Serjoga
1511971810
Лучше про Карреру болтай! Сегодня выиграл-похвалишь, а что скажешь после матча с Ливерпулем? Да и ЦСКА не Зенит, будет играть в другой футбол! Марионетка, лучше бы уж молчал! За умного сошел бы!
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порт
1511973205
А не свинячье это дело, лезть в чужую жизнь.
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Max Bobr
1511974907
Чужая душа - потемки, может мы его не понимаем...
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raritet
1511979000
По-видимому у Эксперта есть , отложившиеся образцы сопереживаний 1)-нервно -паралитическая качалка с ускорением к концу проигранных матчей, 2) пинки в зад линейным арбитрам. 3. Тексты , которые могут прочитать по губам только русские болельщики. Вывод : если ничего с вышеназванным тренером не происходит значит он не волнуется и он вообще проф непригоден.
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