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  • Бубнов: «У «Зенита» не нашлось такого футболиста, как Луис Адриано»

Бубнов: «У «Зенита» не нашлось такого футболиста, как Луис Адриано»

29 ноября 2017, 06:17
5

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ключевые моменты, за счет которых «Спартаку» удалось обыграть в принципиальном противостоянии «Зенит». По его словам, на результат повлияли голы «Спартака» в стартовые полчаса.

«Это был самый яркий матч сезона в РФПЛ. Турнирная диспозиция и разгром в первом круге сделали противостояние еще более принципиальным.

На игру очень сильно повлияли голы «Спартака» в стартовые полчаса. В первом голе «Спартак» не сделал ничего сверхъестественного. Да, отличный навес Комбарова, да, классное вбегание и удар Самедова, но «Зенит» вполне мог этому помешать. Иванович и Маммана грубо ошиблись: серб находился в мертвой зоне и оставил аргентинца одного с двумя спартаковцами. Тот не разобрался и отпустил Самедова.

Второй мяч «Спартака» великолепен, поаплодировал ему в эфире, но опять же. Центр поля «Зенита» провалился. В том эпизоде ошибся Краневиттер, из-за этого образовался большой разрыв между линиями. Им воспользовался Луис Адриано, который играл в этом матче плеймейкера. Он постоянно оказывался между линиями и разгонял атаки.

У «Зенита» не нашлось такого футболиста, как Луис Адриано. В том смысле, что некому было конструировать игру. При счете 0:2 Манчини выпускает атакующего игрока вместо оборонительного, тут же сравнивает счет и перехватывает инициативу. Скорее, это стечение обстоятельств, поскольку «Спартак» получил серьезное преимущество и сознательно перешел на более оборонительную модель.

Важно, что «Спартак» выдержал до перерыва, удержал преимущество. На мой взгляд, попадание Кокорина в штангу – это вообще ключевой момент игры. Если бы «Зенит» сравнял тогда счет, то это было бы серьезным психологическим ударом по «Спартаку», – считает Бубнов.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адриано Луис Бубнов Александр
Комментарии (5)
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Супермачо
1511933520
Забубнелся лысый, когда это "Зенит" счет сравнивал?
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piligrim1986
1511934899
помнится, Бубен скептически относился к Луису, когда он только пришел в Спартак
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DOCTOR PENALTY
1511935618
Грамотный разбор игры.***
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Сибирь за Спартак
1511950688
В Англии так же сыграй.
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Svoysvoemubrat
1511951125
Еще бы у Арсенала не нашлось такого.
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