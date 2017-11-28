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  • Малафеев: «В «Зените» накопилось много вопросов, буду их решать»

Малафеев: «В «Зените» накопилось много вопросов, буду их решать»

28 ноября 2017, 22:11
10

Новый заместитель спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев дал комментарий в связи с назначением. Конкретные задачи перед ним еще не поставлены.

«Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов», – сказал функционер.

Малафеев в качестве игрока провел в стане сине-бело-голубых 17 сезонов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
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vladik12
1511896338
В первую очередь нужно убрать Манчини.
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insider_retro
1511898965
В кресле руководителя, вопросы надо решать не потихоньку, а последовательно и решительно... Своей энергетикой задавать темп и осмысленность действий!.. Удачи в начинаниях!!..
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Urry
1511898967
Давайте вообще всех уберем
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myelementisearth
1511942064
Возможно отечественного спортивного директора и не хватает, вот ушел из жизни Сарсания и все как то пошло под откос...
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Сибирь за Спартак
1511950481
До хрена там решал на разных должностишках - Радимов, Кержаков, ты теперь. Научите Паредеса мужиком быть и Мамману с Дриусси заодно.
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