Малафеев: «В «Зените» накопилось много вопросов, буду их решать»

Новый заместитель спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев дал комментарий в связи с назначением. Конкретные задачи перед ним еще не поставлены.

«Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов», – сказал функционер.

Малафеев в качестве игрока провел в стане сине-бело-голубых 17 сезонов.