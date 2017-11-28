Малафеев назначен заместителем спортивного директора «Зенита»

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назначен на пост заместителя спортивного директора клуба по общим вопросам.

«Малафеев — рекордсмен клуба по сыгранным за «Зенит» минутам (39 167) и по выигранных кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» поздравляет Вячеслава Малафеева с возвращением в родной клуб и желает успехов в новом статусе!» – говорится в релизе клуба.

Малафеев в качестве игрока провел в стане сине-бело-голубых 17 сезонов.