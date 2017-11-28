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  • Манчини поблагодарил тех, кто забыл поздравить его с днем рождения

Манчини поблагодарил тех, кто забыл поздравить его с днем рождения

28 ноября 2017, 10:05
18

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поблагодарил всех тех, кто поздравил его с днем рождения. Напомним, что 27 ноября итальянскому специалисту исполнилось 53 года.

«Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Также благодарю и тех, кто забыл меня поздравить.

Атмосфера сегодня была прекрасной. Это был важный матч, в котором мы хотели победить. Думаю, мы не заслуживали поражения, но это футбол», – написал Манчини в твиттере.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто
Комментарии (18)
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КонтриК
1511853069
Спартак выиграл заслуженно. Чемпионат России становится все интереснее в этом году. Думаю Манчини убирать будет большой ошибкой, пусть тренерует, а без поражений не будет и побед. Тому пример Евротур, Зенит хорошо выступает там и стабильно набирает очки в общую копилку. Надо ведь французов обогнать...
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Пастырь
1511853271
А мог бы написать: "простите меня болельщики Зенита, что не угадал с составом и не знал как нужно играть против Спартака". Наверно столик в ресторане заказывал, а про игру забыл.
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shpilman
1511853772
Надеюсь Глушакову отдельное спасибо передал?)))
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bset
1511854592
Писаки с Бомбардира еще русский язык не выучили, а уже лезут с английского переводить? В твите написано не "мы хотели победить", а "мы должны были побеждать". Это огромная разница.
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alex1951
1511855565
Лучше других ,земелю ,поздравил Каррера, показав интервью с ним : Постараюсь победить!
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a-rakhmatov
1511855923
  Самый душевный подарок преподнес Манчини Спартак, аж целых три мяча !!!
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Razors
1511859106
Чуть ли не каждая вторая новость про его день рождения. Я все понимаю, но уже хватит.
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алдан2014
1511859130
Спартак поздравил...
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VVM1964
1511861392
ОСОБАЯ " БЛАГОДАРНОСТЬ " ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЕ ОТ СПАРТАКА .
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Дядя Серёжа
1511863344
День рождения у тебя, а стартовым составом сделал подарок нам, Спартачам. Потом ещё Бздюбу подпустил, повторил.
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