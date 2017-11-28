Манчини поблагодарил тех, кто забыл поздравить его с днем рождения

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поблагодарил всех тех, кто поздравил его с днем рождения. Напомним, что 27 ноября итальянскому специалисту исполнилось 53 года.

«Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Также благодарю и тех, кто забыл меня поздравить.

Атмосфера сегодня была прекрасной. Это был важный матч, в котором мы хотели победить. Думаю, мы не заслуживали поражения, но это футбол», – написал Манчини в твиттере.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла

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