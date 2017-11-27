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  • Орлов: «Усиление «Зенита» зимой маловероятно. Надо брать новичков летом»

Орлов: «Усиление «Зенита» зимой маловероятно. Надо брать новичков летом»

27 ноября 2017, 20:49
18

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов дал прогноз на активность «Зенита» в период зимнего окна переходов.

«Манчини вслух говорил, что команда недоукомплектовалась летом. Но я хочу сказать, что усиление состава «Зенита» зимой маловероятно, да и нет смысла это делать. Хороший игрок не поменяет сейчас клуб, потому что все готовятся к чемпионату мира.

Переходя в любую команду, ты можешь потерять игровую практику и из-за этого пропустить мундиаль. Поэтому мало на что можно рассчитывать во время зимнего трансферного окна.

Надо брать новичков летом. Я думаю, что у «Зенита» достаточная глубина состава, надо только довести всех до оптимальной формы», — сказал Орлов.

«Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России уступает «Спартаку» (1:2, 60-я минута). Текстовая онлайн-трансляция встречи на «Открытие Арене» доступна по ссылке.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1511808830
Будете набирать третий состав? Двух полноценных, которые есть сейчас уже не хватает? А можно еще глубже залезть в госказну и скупить на корню всех лучших игроков у команд соперников. А что? Люди слабы и если не большими, то огромными деньгами можно купить в футболе кого угодно.
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movie
1511808899
18 туров позади, к тридцатому обретете оптимальную форму
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Диктор
1511808906
Вам это не поможет.
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Каратель помойников
1511809012
да,гена,надо ещё косарей и нытиков зине прикупить
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slavа0508
1511809221
Ну чё Гена и где твои прогнозы???
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Полная Канистра
1511810851
генка ау вылезай из под стола давай нам свои байки про матч и про днюху
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Alex Flash
1511810869
Считать разучился.Итак 2 основных состава.Куда уж больше.Столько приличных игроков
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Павелий
1511811360
Каких ещё новичков? Вы что совсем офонарели?!! У Зенита 2 полноценных состава + состав уровня Урала или Рубина (не в обиду командам). Позор Орлову! Позор Манчини!
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мы_не_рабы
1511811825
Как в мультфильме про золотую антилопу: "ещё, ещё, ещё..." а в конце все превращается в го...но.
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kanav67
1511813680
"Надо брать новичков летом". Сейчас на контрактах в Зените с учетом отданных в аренду 38 человек. Куда еще брать? Пора вводить лимит на число игроков в клубе (не более 25) т число трансферов за сезон (не более 5).
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