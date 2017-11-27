Орлов: «Усиление «Зенита» зимой маловероятно. Надо брать новичков летом»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов дал прогноз на активность «Зенита» в период зимнего окна переходов.

«Манчини вслух говорил, что команда недоукомплектовалась летом. Но я хочу сказать, что усиление состава «Зенита» зимой маловероятно, да и нет смысла это делать. Хороший игрок не поменяет сейчас клуб, потому что все готовятся к чемпионату мира.

Переходя в любую команду, ты можешь потерять игровую практику и из-за этого пропустить мундиаль. Поэтому мало на что можно рассчитывать во время зимнего трансферного окна.

Надо брать новичков летом. Я думаю, что у «Зенита» достаточная глубина состава, надо только довести всех до оптимальной формы», — сказал Орлов.

«Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России уступает «Спартаку» (1:2, 60-я минута). Текстовая онлайн-трансляция встречи на «Открытие Арене» доступна по ссылке.